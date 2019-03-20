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20.03.2019
Известия.ru

В США пулемет Калашникова признали лучшим оружием

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американское издание National Interest считает пулемет Калашникова (ПКМ) лучшим образцом оружия, созданным российским конструктором. Об этом говорится в опубликованном 16 марта обзоре.

Отмечается, что ПКМ — один из самых легких полнокалиберных пулеметов во всем мире – его вес составляет 7,5 кг, что меньше, чем, например, у бельгийского FN MAG (11 кг).

По мнению экспертов, в отличие от автомата (АК), конструкция пулемета с регулятором отвода газов позволяет ему иметь более мягкую отдачу.

В обзоре подчеркивается, что пулеметом Калашникова пользуются и союзники США. Так, в Финляндии он считается основным для пехоты, а Польша запустила свою модификацию ПКМ, которая подходит под патроны НАТО.

18 февраля стало известно, что новый пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм поступил на опытно-войсковую эксплуатацию в российскую армию. Испытания пройдут на базе Московского высшего общевойскового командного училища.

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Продукция
ПКМ
РПК-16
Проекты
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