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20.03.2019
Военное обозрение

Талибы считают себя победителями в войне в Афганистане

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За 18 лет военной кампании в Афганистане США показали, что не способны справиться с поставленной задачей – искоренением терроризма. В начале года прошли переговоры представителей США с местными вооруженными формированиями. Америка обещала вывести свои войска из Афганистана, если боевики-талибы (*Талибан - террористическая группировка, запрещённая в РФ) гарантируют, что страна не станет рассадником терроризма.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Это соглашение многие называют прорывом, но по нему возникает множество вопросов.

В процессе переговоров не участвуют правительство и народ Афганистана, что тревожит как власти Афганистана, так и зарубежных политиков. США, талибы и Пакистан ведут своеобразную игру компромиссов.

Куда эти переговоры могут завести страну? Какой будет новая Конституция страны? Что ожидает в будущем тех, кто воевал против талибов? Что делать с воинскими частями и оружием движения "Талибан", "Исламского государства", "Аль-Каиды"* и других террористических организаций? Все эти вопросы создают много неясностей и вызывают обеспокоенность правительства Афганистана.

И главное препятствие в процессе примирения — это нежелание талибов вести диалог с нынешним афганским правительством. Американские переговорщики вселили в боевиков уверенность. Сегодня "Талибан" считает себя победителем в войне и уверен, что США в любом случае выведут свои войска из Афганистана, поэтому талибы не готовы идти ни на какие уступки. А мысли о победе у Талибана появились именно после того, как сами же США решили пойти на контакт с верхушкой этой группировки.

Вооруженные силы США совместно с британскими войсками находятся в Афганистане с 2001 года на основании резолюции Совбеза ООН. Заявленной целью операции "Несокрушимая свобода" было уничтожение "Аль-Каиды"*, поимка Усамы бен Ладена и свержение движения "Талибан"*. Сегодня же талибы с каждым днём контролируют всё больше по площади территории, а контингент США вынужден отсиживаться за заборами военных баз и ожидать нанесения ударов по противнику с воздуха. Отдельный вопрос и в том, кого СШа в Афганистане сегодня считают своим противником.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Пакистан
США
Компании
ООН
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