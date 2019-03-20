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20.03.2019
Военное обозрение

У Израиля возникла проблема с новыми подвесными баками F-35A: нет покрытия стелс

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Израиль внёс определённого рода изменения в конструкцию самолётов F-35A американского производства. Теперь, как сообщается, усовершенствованные израильские самолёты пятого поколения "не похожи ни на один F-35A ВВС других стран". Ранее о ряде готовящихся изменений сообщали в израильской прессе. В настоящее время о тех изменениях, которые уже были внесены израильтянами, пишет и американский журнал The National Interest.

Источник изображения: Армия обороны Израиля

Со ссылкой на израильские источники сообщается, что Израиль добавил комплект внешних топливных баков. Первый комплект топливных баков был рассчитан примерно на 1930 л реактивного топлива. Производителем стала компания Elbit.

Отмечается, что новые топливные баки сразу же выводят израильский F-35 за рамки "стелс". Это проблема. Баки "светятся" в излучении радаров противника и не позволяют самолёту оставаться невидимкой. При этом заявлено, что топливные баки в момент приближения к зонам ПВО противника могут отстреливаться. В таком случае операция может выполняться следующим образом (если требуются подвесные баки): полёт до квадрата проведения операции на топливе из подвесных баков, отстрел подвесных баков при подлёте к зоне ПВО противника, выполнение операции и уход на аэродромы базирования на топливе из "штатных" баков.

Израиль намеревается сотрудничать с американскими партнёрами на предмет того, чтобы добиться создания стелс-покрытия и для новых топливных баков к F-35.

В израильской прессе напоминают о том, что F-35 ВВС ЦАХАЛ уже применялись в боевых операциях. Так, самолёты пятого поколения израильских ВВС использовались при нанесении ударов по району города Аль-Сафир на севере Сирии. Тогда было заявлено, что удар наносился по "иранской военной базе" самолётами, поднявшимися в воздух с авиабазы Неватим.

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Страны
Израиль
Иран
Сирия
США
Продукция
F-35
F-35A
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