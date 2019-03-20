Частные компании США смогут осуществлять космические запуски с бразильского космодрома

Стороны подписали соответствующее соглашение в ходе мероприятия в Американской торговой палате в Вашингтоне

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 марта. /ТАСС/ Представители правительств США и Бразилии подписали в понедельник соглашение о защите технологий, позволяющее осуществлять коммерческие запуски космических аппаратов с бразильского космодрома Алкантара в штате Мараньян на северо-востоке страны. Кадры церемонии подписания документа, состоявшуюся в ходе мероприятия в Американской торговой палате в Вашингтоне, продемонстрировал в прямом эфире телеканал Globo.

Планы по заключению данного соглашения анонсировались на прошлой неделе в ходе подготовки проходящего в эти дни визита бразильского лидера Жаира Болсонару в Вашингтон. Необходимость подписания документа аргументировалась тем, что порядка 80% всех космических аппаратов имеют в своей основе американские технологии. Как уточнял ранее в своем Twitter министр науки и технологии Бразилии, бывший астронавт Маркус Понтис, заключение соглашения с США "в ближайшем будущем позволит осуществлять запуски космических аппаратов не только США, но и других стран".

Это уже вторая попытка Вашингтона и Бразилиа подписать данное соглашение. В предыдущий раз оно не прошло процедуру ратификации в парламенте южноамериканского государства во время президентства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, поскольку, по мнению противников этого документа, он ставил под сомнение суверенитет Бразилии. В предыдущей редакции предусматривались ограничения доступа бразильских властей к американским грузам и отдельным зонам космодрома, находящегося в ведении ВВС страны. Текст соглашения в новой редакции до настоящего времени опубликован не был.