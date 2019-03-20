Войти
20.03.2019
Известия.ru

На Венеру предложили отправить аэростат с микроскопом для поиска бактерий

274
0
0
Источник изображения: Фото: NASA

Аэростат с микроскопом для поиска бактерий может быть отправлен на Венеру в качестве дополнительного элемента в состав совместной российско-американской миссии. Об этом "РИА Новости" рассказала ведущий научный сотрудник Института космических исследований Людмила Засова.

По ее словам, в рамках миссии "Венера-Д" предполагается поставить на американский аэростат флуоресцентный микроскоп для поиска следов белковых соединений в пробах атмосферы.

По мнению ученых, в облачном слое Венеры могут существовать примитивные бактерии, поскольку температура и давление там почти не отличаются от земных параметров. В пользу этой версии говорит тот факт, что в атмосфере планеты обнаружен неизвестный поглотитель ультрафиолета.

Проект "Венера-Д" предусматривает запуск к Венере комплекса из посадочных и орбитальных аппаратов. После того как интерес к проекту выразили в NASA, в 2013 году была создана совместная рабочая группа представителей РФ и США по изучению соседней планеты.

В декабре 2018 года стало известно, что старт аппарата в рамках проекта "Венера-Д" запланирован на 2026 год, длительность перелета составит шесть месяцев.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ИКИ РАН
Похожие новости
31.07.2018
Сборка «ЭкзоМарса-2020» начнется в Италии в первые месяцы 2019 года
25.04.2018
Академический спецназ
11.04.2014
Пешком по космосу
08.04.2014
Нестыковка вышла
23.10.2012
Развалился на орбите
21.04.2009
БАНКИ ПОДДЕРЖАТ РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира