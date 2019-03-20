На Венеру предложили отправить аэростат с микроскопом для поиска бактерий

Аэростат с микроскопом для поиска бактерий может быть отправлен на Венеру в качестве дополнительного элемента в состав совместной российско-американской миссии. Об этом "РИА Новости" рассказала ведущий научный сотрудник Института космических исследований Людмила Засова.

По ее словам, в рамках миссии "Венера-Д" предполагается поставить на американский аэростат флуоресцентный микроскоп для поиска следов белковых соединений в пробах атмосферы.

По мнению ученых, в облачном слое Венеры могут существовать примитивные бактерии, поскольку температура и давление там почти не отличаются от земных параметров. В пользу этой версии говорит тот факт, что в атмосфере планеты обнаружен неизвестный поглотитель ультрафиолета.

Проект "Венера-Д" предусматривает запуск к Венере комплекса из посадочных и орбитальных аппаратов. После того как интерес к проекту выразили в NASA, в 2013 году была создана совместная рабочая группа представителей РФ и США по изучению соседней планеты.

В декабре 2018 года стало известно, что старт аппарата в рамках проекта "Венера-Д" запланирован на 2026 год, длительность перелета составит шесть месяцев.