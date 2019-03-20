В Индии прокомментировали статью NI о российских Су-57

В американском издании National Interest вышла статья, посвящённая новейшему российскому многоцелевому истребителю 5-го поколения Су-57. В материале Марка Эпископоса, который ссылается на российские источники, говорится о том, что российских финансовых средств пока может хватать лишь на полтора десятка таких самолётов – для нужд ВКС РФ.

Источник изображения: Минобороны РФ

Автор отмечает, что 15 самолётов нового поколения явно не смогут покрыть всех потребностей Воздушно-космических войск России. При этом отсылка делается в направлении Индии, и именно это упоминание в публикации американского журнала сразу же привело к повышенному к ней интересу со стороны индийских СМИ и военных экспертов.

Из материала в NI:

Такой крупный инвестор, как Индия, может оказаться жизненно важным для финансовой поддержки платформы Су-57 на десятилетия вперед.

Напомним, что ранее в Нью-Дели заявили о выходе из кооперации с Россией в проекте по созданию перспективного истребителя FGFA. По версии индийской стороны, российский самолёт не отвечает характеристикам истребителя 5-го поколения по стелс-параметрам и двигателям.

В американском журнале подхватывается тема двигателей. Эпископос отмечает, что изначально Су-57 проектировался под "изделие 30" - новейшую силовую установку. Однако на самолётах первой, малой, серии установлены двигатели предыдущей версии.

Из статьи в NI:

Для России Су-57 станет по-настоящему флагманским истребителем, если пойдёт в крупную серию. Причём серия должна производиться в формате быстрого и доступного процесса.

Стоит обратить внимание на комментарии читателей индийских СМИ, перепечатавших статью из National Interest. Комментарии на портале Indian Defense News о том, есть ли у Индии интерес к российским Су-57.

Не с такими двигателями. Компоновка этого двигателя такая, что она становится своего рода открытой целью для радара противника.

Россияне заказывают буквально единицы этих истребителей в 2019 и 2020 годах. Они это делают с той целью, чтобы сохранить костяк команды на производственной линии в надежде найти покупателей.

В Индии не скрывают того, что ждут от России "доведения самолёта до параметров 5-го поколения". И основной камень преткновения в данном случае - двигатели. Как только Россия продемонстрирует Су-57 с двигателями нового этапа, Нью-Дели вполне может заявить о готовности "вернуться" в программу. При этом, по индийской традиции, сразу же будет запрошена передача технологий.