США задумались о поставках Украине систем ПРО

США готовы рассмотреть возможности поставок Украине систем противовоздушной и береговой обороны, а также дополнительные ракетные комплексы Javelin. Об этом 18 марта сообщил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Вашингтон одобрил поставки оружия, в том числе противотанковых РК Javelin, Киеву в 2017 году.

"Украина выразила желание заполучить еще (противотанковые комплексы). Это возможно. Нам также нужно рассмотреть системы противовоздушной и береговой обороны", –– цитирует Волкера "РИА Новости".

По его словам, Вашингтон готов предоставить Киеву всё, что "оправдано и необходимо" для защиты.

Россия неоднократно отмечала опасность поставок оружия Киеву, так как это может обострить ситуацию в Донбассе. Также против таких шагов выступали многие европейские политики.

19 февраля сообщалось, что США поставят Киеву навигационное оборудование, необходимое для "слепой" посадки.