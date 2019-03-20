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20.03.2019
Lenta.ru

В Совфеде запутались в сверхдальнобойном оружии Крыма

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Источник изображения: Фото: Сергей Александров / "Коммерсантъ"

Россия не разворачивала в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Как отметили в Совфеде, информация о наличии на полуострове зенитно-ракетных комплексов "Искандер-М" тоже ошибочна. Тем не менее, военный потенциал региона растет. "В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1". Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха, также здесь находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием", — сказали в пресс-службе Совфеда.

18 марта председатель комитета Совета Федерации по обороне Викторь Бондарев заявил, что в Крыму развернуты дальние бомбардировщики Ту-22М3. Ракетоносцы должны быть модернизированы для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны в любой точке Европы.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бастион
Бук-М2
Искандер
С-300
С-400 Триумф
Ту-22М
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