Минобороны передало Сахалинской области часть земель

Министерство обороны РФ передало в собственность Сахалинской области часть неиспользуемых земель. Соответствующее соглашение подписали глава военного ведомства Сергей Шойгу и врио губернатора островного региона Валерий Лимаренко.

- Мы ведем большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение субъектов Российской Федерации. Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, ну и, конечно, военнослужащим, которые служат и живут там, - приводятся на сайте Минобороны слова Сергея Шойгу.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, речь идет примерно о 40 участках на Сахалине и Курилах. Их развитие застопорилось из-за того, что они не принадлежали муниципалитетам. В ближайшее время эти территории получат Южно-Сахалинск, Корсаковский, Южно-Курильский, Холмский и Смирныховский районы. После юридического переоформления на них можно будет строить дома, школы, детсады и другие объекты инфраструктуры.

В соглашении также говорится о нескольких земельных участках, которые необходимо размежевать. Часть останется в ведении Минобороны, часть перейдет к Корсаковскому, Курильскому и Смирныховскому районам. Эта процедура займет несколько месяцев.

Отмечается также, что расположеные на некоторых территориях военные объекты перед передачей земель перенесут в другие места.

Юлия Гарднер