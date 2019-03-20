Воинственные покупатели

Значительный рост мирового оружейного рынка обеспечил Ближний Восток

Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI), считающийся одним из наиболее авторитетных источников в сфере контроля над вооружениями и военной техникой, опубликовал отчет, посвященный основным тенденциям на мировом рынке вооружений в 2018 году (Trends in International Arms Transfers, 2018). Согласно данным этого документа Россия продолжает занимать вторую позицию в списке крупнейших поставщиков продукции военного назначения (ПВН), уступая только США. Вместе с тем эксперты отметили тенденции развития глобального рынка оружия, которые свидетельствуют о его существенном изменении.

Доля России в списке стран – экспортеров вооружений в 2014–2018 годах, подчеркивается в отчете Стокгольмского института, снизилась по сравнению с предыдущей пятилеткой (2009–2013) с 26 до 21 процента. Тремя крупнейшими покупателями нашей ПВН в 2014–2018 годах выступили Индия (27% от общего объема поставок в указанный период), Китайская Народная Республика (14%) и Алжир (около 14%). На них пришлось 54–55 процентов от общего объема оружейного экспорта России.

В целом поставки ПВН из РФ в 2014–2018-м снизились на 17 процентов по сравнению с периодом 2009–2013 годов. По мнению экспертов SIPRI, это связано со значительным уменьшением закупок российского оружия Индией (на 42%) и Венесуэлой (на 96%), давними партнерами Москвы по военно-техническому сотрудничеству.

“Поставки российского оружия Ираку выросли по сравнению с предыдущим периодом на 780 процентов”

В 2014–2018-м отечественная ПВН экспортировалась в 48 стран. На Азиатско-Тихоокеанский регион, подсчитали аналитики SIPRI, пришлось порядка 60 процентов, Африку – 17 процентов, Ближний Восток – 16 процентов, Европу – 5,8 процента, страны Америки – 1,4 процента. Представители Стокгольмского института особо выделяют наращивание доли Москвы на рынке Ближнего Востока, объемы поставок ВВТ в который выросли на 17 процентов по сравнению с предыдущей пятилеткой. В частности, на долю Египта и Ирака пришлось 46 и 36 процентов оружейного экспорта в страны региона. Более того, поставки Багдаду в 2014–2018 годах выросли на 780 процентов (!) по сравнению с предшествующим периодом, а Каиру – на 150 процентов.

В списке крупнейших экспортеров вооружений Россия уступает только США, чья доля на рынке в 2014–2018-м выросла с 30 до 36 процентов. В финансовом выражении американские поставки ПВН за рубеж увеличились на 29 процентов. Тремя крупнейшими покупателями оружия производства США стали Саудовская Аравия (22% от общего объема), Австралия (7,7%) и Объединенные Арабские Эмираты (6,7%). "Разрыв между Соединенными Штатами и Россией на мировом рынке оружия продолжает увеличиваться: если в 2009–2013 годах объем поставок Вашингтоном основных вооружений превышал российские показатели на 12 процентов, то 2014–2018-м – уже на 75 процентов", – отмечают эксперты SIPRI, не приводя, впрочем, более детальных данных о состоянии экспорта ПВН в указанный период. В 2014–2018 годах основными покупателями ВВТ производства США стали государства Ближнего Востока – 52 процента от американских сделок.

Третье место в списке занимает Франция. Доля Парижа на мировом рынке оружия в указанный период составила 6,8 процента, увеличившись на 1,7 процента по сравнению с предыдущей пятилеткой. В финансовом отношении рост французских поставок ПВН – 43 процента. Крупнейшими покупателями ВВТ производства этой страны выступили Египет (28% от общего объема), Индия (9,8%) и Саудовская Аравия (7,4%). Таким образом, Франция укрепила присутствие на мировом рынке вооружений. Вместе с тем данные SIPRI говорят о том, что достижение Парижем второй позиции в списке крупнейших продавцов ПВН и оттеснение России на третью позицию носит исключительно низкую вероятность.

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На четвертом месте в Топ-5 – Германия. Доля Берлина на мировом рынке оружия в 2014–2018 годах выросла незначительно – всего лишь на 0,3 – до 6,4 процента. Но в финансовом выражении – на 13 процентов. Крупнейшими покупателями ВВТ производства Германии в 2014–2018-м стала Республика Корея (19% от общего объема), Греция (10%) и Израиль (8,3%).

Пятый крупнейший экспортер ПВН – КНР, считают эксперты SIPRI. В 2014–2018 годах доля Пекина на мировом рынке вооружений снизилась по сравнению с предыдущим пятилетним периодом и составила 5,2 процента. Однако в финансовом исчислении китайский оборонный экспорт увеличился на 2,7 процента. Крупнейший покупатель оружия производства КНР – Пакистан (37% от общего объема), за которым идут Бангладеш (16%) и Алжир (11%). Стоит отметить, что Пекин существенно расширил географию поставок ПВН: если в 2009–2013-м китайское оружие поставлялось в 41 страну, то в следующей пятилетке – уже в 53. Начиная с 1991 года крупнейшим оператором ПВН производства КНР остается Исламабад. Подавляющее большинство других партнеров Пекина по ВТС получают лишь незначительные партии вооружений. Однако в сегменте ударных беспилотных летательных аппаратов Китай является лидером, отмечают аналитики SIPRI.

Согласно данным Стокгольмского института на пятерку крупнейших экспортеров ВВТ приходится 75 процентов от общемирового показателя оружейного экспорта в 2014–2018 годах. Топ-5 по сравнению с предыдущим периодом не изменился, однако суммарные объемы их поставок выросли на 10 процентов.

В десятку крупнейших экспортеров вооружений в 2014–2018-м вошли Великобритания (доля рынка – 4,2%), Испания (3,2%), Израиль (3,1%), Италия (2,3%) и Нидерланды (2,1%).

Список основных импортеров вооружений в 2014–2018 годах претерпел существенные изменения, отмечают эксперты SIPRI. Крупнейшим покупателем ПВН стала Саудовская Аравия, на долю которой пришлось 12 процентов от общемирового импорта в указанный период. Объем финансов, выделяемых Эр-Риядом на эти цели, вырос на 192 процента по сравнению с 2009–2013-м. 68 процентов поставок обеспечили США.

Индия переместилась на второе место в списке крупнейших импортеров вооружений, ее доля составила 9,5 процента. Объем средств, выделяемых Нью-Дели на закупку ПВН, сократился на 24 процента по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Основным поставщиком стала Россия – на нее приходится 58 процентов от индийского импорта вооружений в указанный период.

Третье место занял Египет. Доля Каира на мировом рынке покупателей ВВТ в 2014–2018 годах – 5,1 процента, а объем выделяемых на это средств вырос на 206 процентов по сравнению с предыдущей пятилеткой. Крупнейшими поставщиками оружия в Египет стали Франция и Россия (по 37%).

Таким образом, даже несмотря на сложную мировую и экономическую обстановку, наша страна продолжает уверенно удерживать второе место на мировом рынке вооружений. При этом проводится политика закрепления как на традиционных рынках (Китай, Индия), так и на относительно новых (Ближний Восток). Предполагается, что данная тенденция в обозримом будущем сохранится.

Снабжение

На два миллиарда долларов вырос экспортный портфель российского ОПК в результате соглашения с Египтом на поставку многофункциональных истребителей Су-35. Заказ гарантирует загрузку мощностей основного производителя машины – авиазавода в Комсомольске-на-Амуре в течение нескольких лет. Поставки самолетов начнутся в 2020–2021 годах.

АРЕ – крупнейший покупатель российского оружия. ВС Египта получают из России системы ПРО, артиллерию, стрелковое оружие, истребители МиГ-29М/М2, вертолеты Ка-52.

Николай Новичков

Дмитрий Федюшко, Информационно-аналитический отдел ТАСС, специально для ВПК

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (773) за 19 марта 2019 года