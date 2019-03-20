Войти
20.03.2019
Военно-промышленный курьер

Транзит стабильности

358
0
0

Военно-политическая ситуация в Закавказье может радикально измениться

Территориальный размен между Баку и Ереваном для урегулирования давнего армяно-азербайджанского конфликта предопределен. Иначе – новая война, причем с вероятным вовлечением в нее Турции.

Об этом шла речь на очередном заседании Лазаревского клуба. Посвященное экономическому сотрудничеству России с Арменией, оно вышло за рамки очерченной проблематики. В кулуарах озвучивались различные варианты развития ситуации в регионе. Отмечалась возникшая заинтересованность Грузии в стабильности военного транзита между РФ и Арменией.

Он, как пояснил "Военно-промышленному курьеру" Владимир Евсеев, заместитель директора Института стран СНГ, осуществляется без сбоев. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Анкары и Баку в плане сокращения этого транзита, в Тбилиси не намерены чинить Москве препятствия. Из чего, по мнению эксперта, следует: грузинская сторона к неудовольствию ее основных партнеров демонстрирует самостоятельность в этом вопросе.

“Не исключается обмен территориями, пусть пока это скорее гипотетический сценарий”

Ряд грузинских политиков, по оценке Евсеева и некоторых других участников форума, не заинтересованы в том, чтобы Тбилиси занимал проазербайджанскую позицию в конфликте соседей. И официальные власти к неудовольствию Баку и Анкары избегают обвинять только Армению в сложившейся ситуации.

Некоторые участники форума, хотя и весьма сдержанно, призвали к реализации давнего железнодорожного проекта Алагир – Цхинвал (между Северной и Южной Осетией) и переговорам по восстановлению движения поездов между Цхинвалом и Гори. Кстати, консультации об этом периодически проводились до известных событий 2008 года. Стальная магистраль выгодна Грузии, а в более широком контексте позволит создать новую, притом кратчайшую транкавказскую артерию, подключенную к тому участку железнодорожной сети РФ, что географически максимально приближен к Закавказью ("В Тегеране ждут поезда из Москвы").

Что касается вариантов улаживания конфликта Баку с Евреваном, Владимир Мкртчян, эксперт Академии ЕврАзЭС и ОДКБ, сообщил: ему известно о некоем плане одновременного военного удара с основной территории Азербайджана и с граничащей с Турцией Нахичеванской автономии, чтобы этими "клещами" принудить армянское руководство к уступкам. Тем не менее пусть пока чисто теоретически не исключается вариант обмена территориями. То есть к Азербайджану переходит практически вся Южная Армения взамен Карабаха (с возвращением почти всех районов у его восточной границы, где находятся войска самопровозглашенной НКР). Таким образом, Нахичевань, отделенная от Азербайджана с начала 20-х, наконец-то перестанет быть анклавом.

Но на данный момент это, повторим, гипотетический сценарий. Во всяком случае обращает на себя внимание, что, по словам Мкртчяна, в Южной Армении мало что делается в экономическом плане: вероятно, местные власти как раз предвидят территориальный размен.


Алексей Балиев, политолог

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (773) за 19 марта 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Грузия
Иран
Россия
США
Турция
Южная Осетия
Компании
ОДКБ
Похожие новости
26.03.2018
Где Вашингтон может нанести следующий удар
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
12.08.2013
Если завтра война
30.04.2013
Россия наращивает «мускулы» на Южном Кавказе
04.01.2007
МИНОБОРОНЫ: ВЕХИ И ВЕШКИ 2006 ГОДА. Успехи – более чем скромные. Зато обещания – сверхрадужные
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира