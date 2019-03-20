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20.03.2019
Военно-промышленный курьер

20 патронов на военачальника

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Источник изображения: Фото: Сергей Карпачев

Военный атташе из Чили перестрелял всех наших генералов

Защищая интересы Клуба военачальников Российской Федерации, генерал армии Анатолий Куликов взял в руки наградную "Беретту". Ему противостояли военные атташе посольств США, КНР, Германии, Сербии, Словении, Франции, Республики Корея и Чили.

Какие бы звезды ни сияли на погонах, вспомнить офицерскую молодость и выйти на огневой рубеж – праздник. Когда четыре года назад в Клубе военачальников Российской Федерации задумали проводить соревнования по пулевой стрельбе, сомнений в том, что начинание приживется, не было. Главное не выявление победителя, хотя и эту задачу никто не отменяет – на огневом рубеже участники показывают вполне достойные результаты, но общение военачальников, говорит президент клуба Анатолий Куликов. К тому же в "перестрелках" участвуют аккредитованные в России военные атташе, а это при разрыве почти всех каналов военного сотрудничества между нашей страной и Западом весьма важный элемент народной дипломатии.

“Соревнования по пулевой стрельбе весьма важный элемент народной дипломатии”

С российской стороны в соревнованиях участвовали адмирал флота Владимир Масорин, вице-адмирал Александр Балыбердин, генерал-полковники Валерий Баранов, Виктор Барынькин, Владимир Борученко, Вячеслав Дадонов, Юрий Залогин, Николай Попов.

Каждый отстреливал по 20 патронов из пистолетов Макарова и "Глок-17". В личном зачете победил генерал-полковник Владимир Борученко, набравший 142 очка. Вторым стал генерал-лейтенант Владимир Дмитрин, третьим – генерал-полковник Виктор Барынькин.

После первого этапа восемь лучших стрелков соревновались в "дуэльной" стрельбе на выбывание. Здесь в зачет шли не только меткость, но и скорость ведения огня. Победу одержал военный атташе посольства Чили Марсело Нуньес Моралес, выбивший пять ростовых мишеней на несколько секунд раньше, чем генерал Владимир Борученко.


Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (733) за 29 мая 2018 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Кредитование
Страны
Германия
Китай
Россия
Сербия
Словения
США
Франция
Чили
Южная Корея
Компании
Glock GmbH
Персоны
Масорин Владимир
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