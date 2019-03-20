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20.03.2019
Военное обозрение

План по "возвращению Крыма" Порошенко не предполагает военных методов

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Украинскому президенту пришлось объяснять свои слова о "возвращении Крыма под контроль Киева без каких-либо условий после президентских выборов". В эфире телеканала ICTV Порошенко представил свою "программу по возращению Крымского полуострова".

Источник изображения: Фейсбук/Порошенко

Программа (план), как было отмечено в эфире украинского ТВ, военных методов не предполагает.

По словам Петра Порошенко, его план содержит много компонентов. Первым из таких компонентов украинский президент назвал продолжение санкционного давления на Россию с расширением пакета санкций.

Также президент Украины, который собирается остаться в своём нынешнем кресле на второй срок, заявил, что собирается продвигать "азовский пакет", который подразумевает "свободное судоходство" через Керченский пролив и "деоккупацию Крыма". Ещё одним пунктом своей программы Порошенко назвал усилия по развёртыванию судебных процессов против России, включая процессы через Организацию Объединённых Наций.

В таком случае г-ну Порошенко стоило бы начать с самого себя, ведь именно он нарушил базовый принцип о сменяемости власти в стране, оказавшись на посту президента после осуществления государственного антиконституционного переворота.

Порошенко отметил, что собирается (после выборов, конечно же...) инициировать переговоры по вводу на Донбасс международных миротворцев.

А ещё Порошенко прокомментировал высказывание Владимира Путина о том, что с ним (с Порошенко) "каши не сваришь". По словам пока ещё действующего украинского президента, с президентом России он не собирается варить кашу, есть её и "бегать на рыбалку как некоторые (украинские) кандидаты".

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