Бизнесу – импульс, экономике – рост

Участникам съезда РСПП открылись большие горизонты

14 марта состоялся съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, ставший частью программы ХII Недели российского бизнеса. В работе форума приняли участие президент Владимир Путин, члены правительства, руководители ведущих российских компаний, главы субъектов, руководители ключевых институтов развития, представители иностранного бизнес-сообщества. В составе делегации Нижегородской области был и генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина", депутат регионального Заксобрания Олег Лавричев.

Президент Владимир Путин, приветствуя участников съезда, отметил, что бизнес – непосредственный и важнейший участник реализации национальных проектов и рассчитывает на самое тесное результативное партнерство. Ведущие российские компании готовы инвестировать в программы развития страны. Рабочая группа правительства РФ и РСПП уже рассмотрела почти тысячу инвестиционных инициатив.

"На их основе уже подготовлено 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 триллиона рублей. Речь идет о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики и всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, экологии и туризма. Это действительно масштабные проекты с хорошим синергетическим эффектом, и естественно, они долгосрочные, с большим горизонтом", – сказал глава государства.

“В 2018 году прибыль российских предприятий выросла почти в 1,5 раза и достигла 16 триллионов рублей”

Президент РСПП Александр Шохин представил доклад о состоянии делового климата в 2018 году и ключевых итогах мероприятий Недели российского бизнеса, подчеркнув, что предпринимателей по-прежнему остро волнуют нехватка квалифицированных кадров, административные барьеры, высокий уровень фискальной нагрузки.

Президент призвал сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов и четко зафиксировать их в законе о поощрении и защите капиталовложений.

"В последние годы идет падение уровня жизни людей, бизнес немного в задумчивости, потому что не понимает прогнозируемость, нет доверительности, – рассказал исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. – По инициативе РСПП и правительства РФ разрабатывается закон о защите и поощрении капитальных вложений в экономику России, где будет главная стабилизационная оговорка, которая позволит инвесторам вкладывать деньги, не задумываясь о том, что правила игры будут меняться. Это очень важно".

"Очень многие вопросы волнуют и Нижегородский регион, – сказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. – Мы очень хорошо знаем ситуацию, эффективно работает наш уполномоченный Павел Солодкий. Сейчас выстроено тесное взаимодействие с руководством региона, губернатор Глеб Никитин – человек, понимающий все основные проблемы бизнеса, что ему нужно для развития. Этому способствует его прошлая работа в Министерстве промышленности России, поэтому, мне кажется, сегодня в Нижнем Новгороде хоть и такие же проблемы, как и во всей стране, но решаются немножко лучше".

"Президент обозначил темп роста экономики – три процента в год, это очень серьезная задача, – прокомментировал генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев. – Поэтому нам надо трудиться всем вместе для того, чтобы сбалансировать работу и так поддержать бизнес, чтобы эти показатели были достигнуты".

"Главный акцент, который сделал президент, – необходимо организовывать эффективное взаимодействие с бизнесом и создавать условия для роста инвестиций. Это главный тренд, который сегодня был задан в том числе и правительству, – подчеркнул генеральный директор АО "АПЗ", депутат Заксобрания Нижегородской области Олег Лавричев. – Конечно, говорили о проблемах, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, которая обеспечивает не всегда благоприятный пресс, что отрицательно сказывается на развитии бизнеса. Борис Титов в своем выступлении отметил, что более 60 тысяч обращений предпринимателей поступило на рассмотрение в органы института уполномоченного по защите прав предпринимателей, очень много дел в процессе расследования оказываются не дошедшими до судов, то есть не имеют серьезных оснований для применения уголовных статей. Эти аспекты тоже будут на контроле у президента РФ. Я надеюсь, что итоги этого съезда дадут хороший импульс налаживанию эффективного взаимодействия бизнеса и власти.

По результатам съезда Российский союз промышленников и предпринимателей представит президенту РФ предложения, выработанные в ходе форумов и конференций Недели российского бизнеса-2019.

Использованы материалы сайта РСПП.

Людмила Фокеева

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (773) за 19 марта 2019 года