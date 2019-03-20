Росгвардия усиленно вооружается

Охрану Крымского моста обеспечат противодиверсионные катера и автоматы для подводной стрельбы

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов провел заседание Научно-технического совета ведомства. Определялся вектор развития вооружения и специальной техники ведомства.

В работе участвовали председатель НТС Военно-промышленной комиссии Юрий Михайлов, командующие округами, руководители структурных подразделений ФСВНГ.

В 2018 году, отметил Виктор Золотов, выполнены все задачи по гособоронзаказу, заключено более 800 контрактов на поставку военной и специальной техники, которая не хуже мировых стандартов, а в некоторых аспектах и превосходит их. На вооружение и снабжение войск принято 104 образца авиационной, автомобильной и морской техники, средств инженерного обеспечения, тыла, РХБ-защиты, связи и систем управления, специальных средств получения информации. По словам Золотова, на начало года укомплектованность современными образцами артиллерийского вооружения составила 67 процентов, автобронемашин – 68. В подразделения поступают АК-200 и АК-205, снайперские винтовки СВ-98 и пистолеты Ярыгина, автоматы для подводной стрельбы и двухсредные. Обеспеченность современными образцами специальной медтехники превысила 70 процентов.

“ В 2018 году Росгвардия заключила более 800 контрактов на поставку ВВСТ ”

В 2019 году, сообщил директор Росгвардии, на вооружение поступают транспортно-десантные катера БК-16 и высокоскоростные противодиверсионные "Грачата", которые планируется использовать при охране Керченского моста.

В 2018-м на вооружение и снабжение войск поставлены бронеавтомобили "Патруль", специальные бронемашины ВПК, многоцелевые вездеходы "Чаборз" М-3. Начата поставка модернизированной КШМ. Испытано 86 образцов ВВТ и программных продуктов. 17 получили одобрение экспертов, 22 будут апробировать в 2019 году.

Виктор Золотов подчеркнул, что подготовлена Концепция строительства и развития войск национальной гвардии до 2030 года. Документ утвержден указом Владимира Путина.

Одним из приоритетов научно-технической политики стал поиск решений оптимизации расходов при одновременном достижении максимальных результатов в техперевооружении. Примером тому служит создание комплектов боевой экипировки для спецназа, частей оперативного назначения и подразделений вневедомственной охраны. Особенность в том, что в них включены перспективные образцы вооружения, средства индивидуальной защиты и активной обороны, предполагающие комбинированную схему применения.

Генерал Золотов заявил, что необходимо создать единую электронную систему участников оборота оружия, осуществляющих торговлю им, его хранение или использование. Планируется перейти на безбумажные технологии, выдавать электронные лицензии.

"Вопрос обеспечения силовых структур военной и специальной техникой находится в зоне постоянного внимания руководства страны, Военно-промышленной комиссии. Разработка и поставка ВВСТ для Росгвардии предприятиями ОПК идут успешно, – оценил проделанную работу председатель НТС Военно-промышленной комиссии Юрий Михайлов. – Если говорить о специфике, это различные средства нелетального воздействия, робототехника с элементами искусственного интеллекта и многое другое". Михайлов подчеркнул, что одна из важнейших задач НТС Росгвардии – гармонизация требований Минобороны России и ФСВНГ, их межведомственная унификация.

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (773) за 19 марта 2019 года