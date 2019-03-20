Войти
20.03.2019
РИА Новости

Вице-адмирал рассказал о зарплате командира подводной лодки

223
0
0
Моряки-подводники. Архивное фото
Моряки-подводники. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ежемесячная зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ на сегодняшний день составляет порядка 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости во вторник бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

Накануне командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России.

"Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей. Зарплата командира – уже порядка 250 тысяч рублей", - сказал Бурцев.

Он подчеркнул, что сейчас попасть служить на подводную лодку очень сложно из-за высокой заработной платы. "Люди перестали стремиться уходить с Севера (Северного флота) на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию именно из-за денег", - сказал вице-адмирал.

Моряки-подводники ВМФ России отмечают 19 марта свой профессиональный праздник.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
СФ
Похожие новости
18.10.2018
"Маршал Устинов" в Средиземном море отработал уничтожение крылатых ракет
28.07.2017
На авиабазе Хмеймим в ходе форума "Армия-2017" пройдет выставка трофейного оружия боевиков
28.10.2016
Минобороны опровергло спекуляции о планах по заходу "Адмирала Кузнецова" в испанский порт
23.06.2016
Водолазы Северного флота заняли первое место в конкурсе "Глубина-2016"
22.01.2014
Россия строит новый флот для доминирования в Северном Ледовитом океане
25.03.2011
Единственная украинская подлодка примет участие в военных учениях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира