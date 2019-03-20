Вице-адмирал рассказал о зарплате командира подводной лодки

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ежемесячная зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ на сегодняшний день составляет порядка 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости во вторник бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

Накануне командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России.

"Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей. Зарплата командира – уже порядка 250 тысяч рублей", - сказал Бурцев.

Он подчеркнул, что сейчас попасть служить на подводную лодку очень сложно из-за высокой заработной платы. "Люди перестали стремиться уходить с Севера (Северного флота) на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию именно из-за денег", - сказал вице-адмирал.

Моряки-подводники ВМФ России отмечают 19 марта свой профессиональный праздник.