Общедоступное высокоточное

Эрдоган и Лукашенко померялись силами на IDEX 2019

DEX 2019 изобиловал беспилотными авиационными системами. Среди них все более отчетливо выделяются как подкласс барражирующие боеприпасы.

Категория аппаратов-камикадзе стала весьма востребованной заказчиками из самых разных стран. Платежеспособный спрос стимулирует компании выводить на рынок все новые решения.

Один из основоположников БЛА-камикадзе – Израиль. Здесь были созданы такие системы барражирующих боеприпасов, как Harpy и Harop, а также постоянно пополняемый модельный ряд других образцов меньшей размерности. Израильские разработки вдохновили компании из других стран на создание собственных изделий подобного рода. По понятным причинам еврейские образцы на выставке в Абу-Даби отсутствовали. Но были подражатели и последователи из США, Китая, Европы.

США

“ "Койот" первоначально применялся в гражданских целях, в частности для метеорологических исследований ”

Американцы переосмыслили идею израильских специалистов и предложили беспилотники-камикадзе гораздо меньшей, нежели тот же Harpy, размерности. Было создано несколько образцов легких барражирующих боеприпасов, подходящих для использования в армейских подразделениях низшего звена. Пожалуй, наиболее известным среди подобных БЛА является аппарат Switchblade компании AeroVironment. В этом году она привезла на IDEX только рекламные материалы по данной системе. БЛА имеет массу всего 2,5 килограмма, транспортируется в контейнере (возможно, многозарядном), из него же производится запуск. Аппарат оснащен тандемным крылом размахом чуть более 0,6 метра, раскрываемым в полете. Может находиться в воздухе 10–15 минут. Управляется с наземной станции, единой для БЛА Wasp, Raven и Puma. Радиус действия системы – порядка 10 километров. Боевая часть, интегрированная в БЛА, аналогична 40-мм гранате. Известно, что Switchblade, появившись в 2012 году, в настоящее время принята на вооружение ВС США, где используется, в частности, в армии и морской пехоте. За прошедшие годы произведено несколько тысяч единиц БЛА Switchblade. Только в Афганистан их было направлено, по некоторым данным, не менее четырех тысяч.

Американская компания Raytheon представила на IDEX беспилотник-"камикадзе" Coyote. Длина аппарата – около 0,9 метра, крыло тандемное складное размахом 1,5 метра. Стартует из пусковой трубы. Взлетная масса не превышает шести килограммов, включая порядка 2,3 килограмма полезной нагрузки, в том числе боевую часть. Аппарат способен оставаться в воздухе до двух часов. По данным на 2017 год, канал связи обеспечивает оператору контроль над БЛА на удалении до 130 километров. Впрочем, на рабочих высотах 150–300 метров радиус действия будет значительно меньше. Любопытно, что система, разработка которой завершилась в 2014 году, первоначально применялась в гражданских целях, в частности для метеорологических исследований. О закупках для армии США стало известно в июле 2018-го.

КНР и ЮВА

На стенде китайской Poly Defence был выставлен барражирующий боеприпас CH-901. Внешне он напоминает упомянутый Coyote. Есть и пусковая труба. Взлетная масса БЛА – девять килограммов, длина – 1,2 метра. Система включает три беспилотника и НСУ. Действует на удалении до 10 километров от оператора на высотах 100–1500 метров. Максимальная продолжительность полета в зависимости от массы носимой нагрузки – от 40 до 120 минут. Данных о боевой части CH-901 компания не представляет. Разработка системы заняла несколько лет, с 2016-го – на вооружении НОАК. Год спустя начался международный маркетинг системы.

Сингапурская технологическая компания Ray 10, работающая совместно с китайской CITIC Group, представила барражирующий боеприпас MS-03. Аппарат также внешне напоминает БЛА Coyote и CH-901, однако плоскости крыла складываются внутрь специальных полостей в корпусе беспилотника. Его диаметр в сложенном состоянии – 120 миллиметров. Длина – один метр, размах крыла – 1,26 метра. Максимальная взлетная масса – шесть килограммов. Запуск также выполняется при помощи трубы. Продолжительность полета – 25 минут. Радиус действия – 10 километров. В носовой части располагается оптикоэлектронная аппаратура наблюдения. Помимо нее, аппарат оснащается осколочно-фугасной боевой частью массой около 1,5 килограмма, интегрированной в конструкцию беспилотника.

Турция

Барражирующий боеприпас Alpagu Blok II был выставлен на стенде компании STM (Savunma Teknolojileri Muhedislik). Турецкие разработчики не стали делать БЛА с тандемным крылом. Его запуск может выполняться как из трубы, так и из многозарядной ПУ. Радиус действия БЛА – 5–10 километров, рабочая высота – 250–400 метров. Продолжительность полета – 10–20 минут. Скорость – порядка 90–120 километров в час. Масса боевой части, по некоторым данным, – до 2,5 килограмма. В системе были использованы алгоритмы самообучения, позволяющие автоматизировать функции обнаружения, идентификации и сопровождения целей. Разработчики заявляют диапазон рабочих температур комплекса от минус 25 до плюс 55 градусов. Производство было начато в 2017 году. С тех пор комплекс успел пройти модернизацию в соответствии с требованиями вооруженных сил Турции.

Здесь же, в экспозиции компании STM был показан барражирующий боеприпас Kargu, ставший на IDEX едва ли не единственным с использованием мультироторной схемы. Максимальная взлетная масса – чуть более семи килограммов. Аппарат может находиться в воздухе до 25 минут. Радиус действия Kargu – пять километров. Рабочая высота полета – 500 метров. Управляется, по словам разработчика, как в ручном, так и в автономном режиме. Комплексы Alpagu BLOK II и Kargu были впервые продемонстрированы общественности на авиасалоне Eurasia Airshow ("Под крыло Эрдогана") в турецкой Анталье в 2018 году.

Европа

Весьма активна в разработке и продвижении на внешние рынки барражирующих боеприпасов Польша. На IDEX компания WB Electronics показала хорошо известный БЛА Warmate. Первый полет он выполнил еще в 2010 году. Запускается с пневматической установки. Система Warmate многоцелевая, в зависимости от полезной нагрузки может применяться для разведки и наблюдения, нанесения ударов по наземным целям с помощью боеголовок с осколочной, термобарической и кумулятивной боевыми частями разработки Военного технического института вооружения (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, WITU). Warmate может функционировать и как отдельное вооружение, и в составе системы командования и управления огнем артиллерии TOPAZ, которую производит эта же компания. Известно, что интерес к продукции WB Electronics проявили несколько стран, в частности Украина. Продолжая тему заказчиков, можно отметить, что спустя короткое время после IDEX в ходе оборонной выставки Avalon 2019 в Мельбурне стало известно о подписании компанией WB Group договора с австралийской Cablex на использование и интеграцию барражирующих боеприпасов Warmate в интересах СВ Австралии.

Похожая польская система GiezWarbleFly была представлена среди беспилотников компании MSP. Максимальная взлетная масса аппарата составляет шесть килограммов. Длина беспилотника – 1,35 метра. Крыло размахом около 1,65 метра и V-образное хвостовое оперение складные. Транспортировка и запуск БЛА выполняются с использованием пускового контейнера. Рабочая высота – 50–250 метров. Максимальная продолжительность полета – 25 минут. Разработчиком предлагается пять вариантов БЧ, включая осколочно-фугасную и бронебойно-кумулятивную.

СНГ

На постсоветском пространстве также ведутся разработки барражирующих боеприпасов. Некоторые были показаны на IDEX.

Так, на стенде Украины присутствовал уже знакомый RAM. Его международный дебют состоялся в Абу-Даби год назад на выставке беспилотных систем UMEX. Размах нескладываемого крыла составляет 2,3 метра, длина – 1,8 метра. Максимальная взлетная масса БЛА – восемь килограммов. Взлет производится при помощи специальной катапульты. Беспилотник может работать полностью в автоматическом режиме. Согласно обнародованным данным максимальный радиус действия не превышает 30 километров, а продолжительность полета – 40 минут. Ударная функция реализуется боевой частью массой до трех килограммов.

Имеются барражирующие боеприпасы и в Белоруссии. Это "Бусел МБ1", созданный на основе разведывательной версии одноименного беспилотника. На IDEX разработку представил Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов. Аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом и V-образным хвостовым оперением. На крыле расположены два двигателя с тянущими винтами. Максимальная взлетная масса аппарата – 14,5 килограмма, включая полезную нагрузку до двух килограммов. Дальность применения беспилотника – от 20 до 70 километров. Боевые возможности БЛА "Бусел МБ1" в числе прочих образцов вооружения были продемонстрированы президенту Белоруссии Александру Лукашенко на 174 м учебном полигоне ВВС и Войск ПВО осенью прошлого года.

На IDEX 2019 состоялась международная премьера российского барражирующего боеприпаса KYB компании "Калашников". Как было сообщено во время выставки, данный беспилотный комплекс успешно прошел испытания и готов к применению (подробнее – "Камикадзе Калашников").

Лучше меньше

Обзор представленных на IDEX 2019 барражирующих боеприпасов позволяет сделать некоторые выводы. Большинство показанных изделий относится к аппаратам самолетного типа. Из них существенная часть стартует при помощи пусковой трубы, крыло раскладывается в полетное положение уже в воздухе. Данный подход позволяет создавать компактные, мобильные системы, к тому же, как правило, не требующие дополнительных операций по сборке в полевых условиях.

Меньшая доля беспилотников-камикадзе представляет собой аппараты с нескладываемым крылом. Этот подход снижает эксплуатационную гибкость, зато заметно сокращает сроки реализации проектов, так как образцы нередко создаются на базе существующих разведывательных версий БЛА.

Малая часть камикадзе – вертолетного типа. Между тем опыт использования мультикоптерных платформ для создания на их основе барражирующих боеприпасов в мире имеется. Как пример – израильский БЛА Rotem L, разработанный компанией IAI несколько лет назад.

Многовинтовая схема весьма хорошо отработана и широко производится в настоящее время, что снижает затраты на соответствующие системы, делая их очень доступными. Большая часть камикадзе, управлявшихся незаконными вооруженными структурами, включая ИГ (запрещенное в России), представляла собой именно мультироторные БЛА.

Стоит отметить растущее желание компаний – разработчиков подобных систем делать их более гибкими, подходящими под различные задачи потенциальных заказчиков. Модульная архитектура позволяет эксплуатанту выбирать нужную боевую часть для каждого конкретного вылета исходя из меняющейся боевой обстановки.

Подводя итог, можно сделать основной вывод: тематика барражирующих боеприпасов в настоящее время на подъеме и наверняка будет продолжать демонстрировать рост в последующие несколько лет. В ближайшей перспективе вероятно появление на рынке множества новых БЛА-камикадзе различного типа и размерности. Именно миниатюризация обеспечит новые возможности использования. Дальнейшее развитие, как ожидается, приведет к снижению стоимости предлагаемых систем, что в свою очередь будет стимулировать продажи.

Денис Федутинов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (773) за 19 марта 2019 года