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20.03.2019
РИА Новости

Вице-адмирал рассказал о ежедневном пайке моряков-подводников

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Моряки-подводники. Архивное фото
Моряки-подводники. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В ежедневный паек моряка-подводка ВМФ России во время похода с советских времен входят красное вино, шоколад, икра и вобла, сообщил РИА Новости во вторник бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

Моряки-подводники ВМФ России отмечают 19 декабря свой профессиональный праздник.

"Со времен Советского Союза моряк-подводник, находясь в походе, каждый день получает 50 грамм красного вина, воблу, шоколад и красную икру", - сказал Бурцев.

Кроме того, по его словам, ежедневно моряку положен натуральный фруктовый сок и консервированные овощи. "Свежих овощей и фруктов обычно хватает только на первые десять дней боевой службы", - пояснил Бурцев.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
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