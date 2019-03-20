Новый 7,62-мм пулемет завода "Молот-Оружие"

Известный оружейный завод ООО "Молот-Оружие" (бывшее ОАО "Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот", Вятские Поляны Кировской области) сообщил, что в инициативном порядке разработал новый 7,62-мм пулемет.

Текст на странице предприятия в социальных сетях гласит: "Инициативная разработка Молот-Оружие. Пулемет калибра 7,62 мм с комбинированным питанием - лента, магазин, короб (на фото). Не калашоид. Младший брат ВПО-214. Автоматика построена на коротком ходе ствола. Ствол сменный".

Новый 7,62-мм пулемет с комбинированным питанием разработки ООО "Молот-Оружие" (с) ООО "Молот-Оружие"