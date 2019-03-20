Источник: модуль "Наука" оснастят аппаратурой для дистанционного зондирования Земли

Как отметил собеседник агентства, с соответствующим предложением выступил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Многофункциональный модуль "Наука", который в 2020 году должны запустить к Международной космической станции (МКС), планируется оснастить платформами для размещения спутниковой аппаратуры. Как сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, такое предложение на совещании в корпорации "Энергия" высказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Рогозин предложил установить с внешней стороны обшивки многофункционального модуля "Наука" универсальные платформы. В будущем на них планируется размещать полезную нагрузку космических аппаратов, это позволит вести мониторинг, дистанционное зондирование Земли и выполнять другие функции с борта МКС", - отметил собеседник агентства.

По его словам, соответствующую аппаратуру на борту, обращенном в сторону Земли, космонавты будут устанавливать во время выхода в открытый космос. Также члены экипажа станции займутся обслуживанием и заменой оборудования. Размещение полезной нагрузки космических аппаратов позволит "загрузить МКС другими полезными проектами, кроме экспериментов, которые выполняются в настоящий момент".

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что топливные баки в модуле "Наука", где ранее обнаружили металлическую стружку, будут заменены на новые, на 90% совпадающие "по конструкции и габаритам со штатными баками" разгонного блока "Фрегат". Такое решение было принято, поскольку "старые баки прочистить невозможно, и это не имеет смысла, потому что 18 лет назад они были изготовлены с нарушениями и имеют микротрещины". Многофункциональный модуль, по предварительным данным, планируется запустить с космодрома Байконур летом 2020 года на ракете-носителе "Протон-М".