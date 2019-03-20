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20.03.2019
Известия.ru

В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня"

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Источник изображения: Фото: facebook.com

В американском штате Небраска затопило венную базу "Оффатт", где располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Об этом 18 марта в своем Facebook сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион.

Отмечается, что база затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, кроме этого, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду.

Эта авиабаза весьма важна для армии США, поскольку на ней также дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют "самолетами судного дня". Они предназначены для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны. Помимо этого, на этой базе находится подземный бункер, из которого можно управлять американским ядерным оружием.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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