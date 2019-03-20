Япония подписала с Россией письмо о намерении создать прибор для космической обсерватории

Письмо было подписано на прошлой неделе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Япония подписала на прошлой неделе с Россией письмо о намерении участвовать в разработке прибора для космической обсерватории "Спектр-УФ". Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН (головная научная организация в проекте) Михаил Сачков.

"Подписано письмо о намерениях участия Японии в проекте разработки спектрографа для исследований экзопланет вокруг других звезд. Оно было подписано на прошлой неделе", - рассказал Сачков.

По его словам, Япония готова выделить деньги для реализации проекта, но для этого странам еще предстоит заключить соглашение. Сейчас разрабатывается необходимая документация для проекта. "Прибор в стадии разработки документации, но соглашение между агентствами [Японским агентством аэрокосмических исследований и Роскосмосом] о его поставке все еще не подписано, предстоит этот вопрос решить двум агентствам", - отметил Сачков.

Ранее заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН сообщил ТАСС, что интерес к участию в создании и запуске космической обсерватории "Спектр-УФ" также проявляет Мексика. Он подчеркнул, что ее участие позволит удешевить проект.

Космический телескоп "Спектр-УФ" должен быть запущен в 2024 году. Это международный проект, который будет исследовать Вселенную в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра (100-320 нм), который недоступен для наблюдений с Земли. Проект входит в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов. Основным партнером выступает Испания.