В России допустили создание против США мультимегатонного оружия

В случае, если США нарушат мораторий по испытанию ядерного оружия, Россия может создать мультимегатонное оружие, заявил НСН заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.

"А если США объявят о выходе из моратория по испытанию ядерного оружия, тогда нам тоже нужно объявить об этом. Создать мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы Штатам неповадно было мявкать, хрюкать и пукать", — сказал эксперт.

Специалист уверен, что планы Соединенных Штатов провести в августе и ноябре испытания ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтверждают давнее нарушение американской стороной соглашения. В этом случае России следует напомнить о работах по созданию ядерного подводного беспилотника "Посейдон", а также модернизировать "Калибр-М" из ракеты средней дальности в крылатую ракету межконтинентального радиуса действия, полагает Сивков.

"Нужно сделать так, чтобы при любом развитии ситуации Соединенные Штаты знали, что их страна может исчезнуть с лица земли. Москве нужно четко заявить, что бить будем по каньонам, разломам", — заявил доктор военных наук.

В феврале 2018 года Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов.

В ноябре 2017 года зампрезидента РАРАН рекомендовал России в ответ на выход США из ДРСМД развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия и создать сверхмощные боеголовки, способные "инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун".