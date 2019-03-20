Бомбардировщик ВВС США провел разведку вблизи Ленинградской области

Американский стратегический бомбардировщик провел в понедельник разведку вблизи Ленинградской области. Таковы данные западных авиадиспетчерских служб.

Boeing B-52H Stratofortress ВВС США поднялся с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Он пролетел в 150 километрах от морской границы Калининградской области, а затем более полутора часов курсировал вблизи Ленинградской области.

Его полет проходил в районе эстонского побережья Финского залива. Временами самолет приближался к морской и сухопутной границам области на 35 и 95 километров соответственно, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что бомбардировщик совершал полет с включенным транспондером, передававшим реальный маршрут его следования. Возвращаясь на базу в Англии, он вновь пролетел вдоль границ Калининградской области - на этот раз на расстоянии 163 километров.

Активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за границей значительно увеличилась. Они регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также вблизи российских баз в Сирии, пишет РИА Новости.

По данным Минобороны, только на минувшей неделе разведку вдоль границ РФ вели 19 летательных аппаратов. Российские истребители дважды поднимались на перехват возможных нарушителей.