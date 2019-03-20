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20.03.2019
Интерфакс-АВН

РФ и США обсудят в Риме ситуацию в Венесуэле

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Государственные флаги России и США. Архивное фото
Государственные флаги России и США. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Межведомственные делегации России и США проведут во вторник в Риме консультации по ситуации в Венесуэле.

Российскую делегацию на переговорах возглавит замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Как заявил "Интерфаксу" С.Рябков, российская сторона на предстоящих консультациях с заявит о недопустимости силовой акции в отношении Каракаса и в целом вмешательства в дела этой страны.

"Мы будем настойчиво доводить до американской стороны все наши позиции, включая недопустимость силовой акции и в целом противозаконного внешнего вмешательства и давления на легитимное правительство (Николаса) Мадуро", - отметил замминистра.

По его словам, российская сторона на переговорах с представителями США "будет настойчиво и последовательно объяснять, и искать путь вперед, как мы можем содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога".

"Позиции Москвы и Вашингтона в этом вопросе диаметрально противоположны, но это не повод не говорить. Мы будем вести соответствующие обсуждения", - заявил С.Рябков.

Он также сообщил, что представители РФ заявят о намерении защитить сотрудничество с Каракасом от попыток воздействовать на него извне.

"Разумеется, мы подчеркнем, что сотрудничество по всем направлениям, которое ведется Москвой и Каракасом абсолютно законное и имеет определенную историю и значительные масштабы", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

"Поэтому внешние попытки сорвать это сотрудничество, помешать ему непосредственно сказываются на общем состоянии российско-американских отношений и отношений России с другими странами, которые могут идти тем же путем, что и США", - отметил С.Рябков.

По его словам, "такого рода действия не остаются незамеченными, их эффект в более широком контексте конечно же отрицательный".

"Но мы будем делать все для того, чтобы наше сотрудничество с Каракасом защитить. Это тоже, разумеется, будет одним из сигналов, который мы доведем до американских представителей", - заявил С.Рябков.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Венесуэла
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