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20.03.2019
Известия.ru

В море — экстерном: экипажи подлодок начали готовить по-новому

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Моряков-подводников переводят в турборежим. После указания президента сократить сроки сдачи атомных подлодок Минобороны решило изменить систему подготовки экипажей новейших атомных ракетоносцев проектов "Борей" и "Ясень". Раньше подводники принимали лодку и уже на ней завершали обучение. Теперь экипаж будет проходить полный курс еще во время строительства и испытаний корабля, сообщили "Известиям" в военном ведомстве. По мнению экспертов, сокращение сроков подготовки экипажей поможет быстрее ставить на боевую службу новые атомные ракетоносцы.

Моряков-подводников переводят в турборежим. После указания президента сократить сроки сдачи атомных подлодок Минобороны решило изменить систему подготовки экипажей новейших атомных ракетоносцев проектов "Борей" и "Ясень". Раньше подводники принимали лодку и уже на ней завершали обучение. Теперь экипаж будет проходить полный курс еще во время строительства и испытаний корабля, сообщили "Известиям" в военном ведомстве. По мнению экспертов, сокращение сроков подготовки экипажей поможет быстрее ставить на боевую службу новые атомные ракетоносцы.

Экипажи атомных подводных лодок (АПЛ) практически сразу после зачисления кораблей в состав флота смогут приступить к выполнению боевых задач, рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ. Для этого личный состав подводных крейсеров еще до включения в состав Военно-морского флота должен будет отработать и сдать нормативы, касающиеся выполнения задач по организации службы на лодке, подготовке к походу, плаванию и ведению боевых действий. Раньше на выполнение этих нормативов выделялось около года.

По ускоренной методике уже сейчас обучается экипаж атомной подводной лодки "Князь Владимир", которая должна будет войти в состав флота в этом году.

Особенности подготовки

В ходе подготовки экипаж АПЛ должен в обязательном порядке пройти ряд этапов, отметил руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.

— Сначала формируется и сколачивается экипаж, — рассказал "Известиям" Игорь Курдин. — Потом моряки начинают работу по изучению корабля в учебных центрах в Обнинске или в Сосновом Бору. Затем их отправляют на завод-изготовитель, где они изучают устройство лодки, которая еще строится. После этого экипаж вместе с инженерами и конструкторами участвует в швартовых, ходовых и государственных испытаниях, где отрабатываются самые сложные элементы маневрирования и применение ракетного и торпедного оружия. Последний этап обучения — отработка плавания подо льдом с обязательным использованием ракетного и торпедного вооружения.

"Бореи" ядерного сдерживания

Изменение режима обучения — важный шаг в боевой подготовке флота, так как речь идет о действиях самых мощных и современных отечественных подлодок. Субмарины проекта 955 "Борей" относятся к классу ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) четвертого поколения. Строительство головной лодки этой серии — "Юрий Долгорукий" — началось в 1996 году, но процесс по ряду объективных причин, связанных с доработкой ракетного вооружения, затянулся. Флаг ВМФ флота на ней подняли только в январе 2013 года.

В настоящее время флот эксплуатирует три лодки этого проекта. К-535 "Юрий Долгорукий" принадлежит Северному флоту, К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах" входят в состав Тихоокеанского флота. Кроме того, сейчас на судостроительных заводах страны строятся еще пять таких ракетоносцев. Длина "Бореев" — 170 м, надводная скорость — 15 узлов, подводная ­— 29. Предельная глубина погружения — 480 м. Экипаж состоит из 170 моряков.

Каждый "Борей" вооружен 16 твердотопливными баллистическими ракетами "Булава", которые могут доставить ядерные боеголовки на расстояние до 11 тыс. км. В ближайшем будущем эти АПЛ станут основой подводных сил ядерного сдерживания.

Многоцелевые "Ясени"

Лодки проекта 885 "Ясень" относятся к многоцелевым субмаринам четвертого поколения, способным комбинировать ракетное вооружение. Это позволит им выполнять широкий круг боевых задач — от борьбы с субмаринами и поражения стационарных наземных целей до уничтожения всех типов надводных кораблей противника крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

В перспективе лодки должны получить гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые благодаря своей скорости способны пробить любую существующую систему ПВО. Основным вооружением лодок считаются самонаводящиеся и телеуправляемые торпеды, способные пустить на дно любые боевые корабли противника. Наконец, АПЛ этого проекта могут скрытно устанавливать минные поля, используя торпедные аппараты.

В настоящее время в составе ВМФ числится одна субмарина этого проекта — К-560 "Северодвинск", вошедшая в состав Северного флота в 2014 году. Еще шесть аналогичных лодок — на подходе. По предварительным данным, их планируется сдать флоту к 2020 году.

"Ясени" имеют современные тактико-тактические характеристики. Длинна — 120 м, надводная скорость — 16 узлов, подводная ­— 31. Предельная глубина погружения — 600 м. В экипаж входит 90 матросов и офицеров.

Новые корабли сейчас активно строятся, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В напряженной международной обстановке необходимо укреплять флот, — рассказал "Известиям" Дмитрий Болтенков. — Подводных лодок у нас не так много, и сокращение сроков обучения подводников позволит быстрее увидеть новые АПЛ на боевом дежурстве, не через 2–3 года, а через год-два — и это действенное усиление в ближайшей перспективе.

Недавно Минобороны заявило, что в 2019 году только программа предприятий, входящих в структуру Объединенной судостроительной корпорации, предусматривает строительство семи боевых кораблей. В их число входят три атомные и одна дизель-электрическая подводная лодка. Кроме АПЛ "Князь Владимир" в состав ВМФ должна войти атомная подлодка "Казань" проекта 885.

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Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
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