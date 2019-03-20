Американский бомбардировщик приблизился к границам Ленобласти

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress заметили у границ Ленинградской области. Об этом 18 марта сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Отмечается, что авиасудно направилось к Калининградской области, там сымитировало бомбардировку базы Балтийского флота, а после направилось в сторону Санкт-Петербурга. По уточненным данным, самолет приблизился к Северной столице на 191 км.

Ранее, 7 марта, сообщалось, что американский военный самолет провел разведку над Чукоткой в рамках Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки. В соответствии с этим документом каждая из 34 стран-участников получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.

Самыми большими квотами обладают США и Россия (+Белоруссия). Они могут совершать ежегодно по 42 полета над территориями остальных стран-участников.