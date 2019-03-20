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20.03.2019
Интерфакс-АВН

Москва обвиняет Запад в поддержке милитаристских настроений в Киеве

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Военнослужащие США и Украины
Военнослужащие США и Украины на военных украинско-американских военных учениях Sea Breeze-2015.
Источник изображения: РИА Новости / Денис Петров

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - МИД РФ выступил с критикой позиции, занятой ЕС и НАТО по Крыму, и заявил, что она лишь подогревает милитаристские настроения в Киеве.

МИД РФ выступил с комментарием департамента информации и печати МИД России в связи с заявлением высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени Евросоюза и заявления Североатлантического совета по Крыму и Севастополю.

"Показательно, что формулировки этих заявлений во многом дублируют друг друга. Похоже, в есовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме", - отмечается в комментарии.

В нем говорится, что вновь предпринята попытка набрать политические очки на спровоцированном украинской стороной в ноябре 2018 г. инциденте в районе Керченского пролива.

"Солидаризация ЕС и НАТО с украинской версией событий лишь подогревает милитаристские настроения в Киеве и поддерживает тех, кто нацелен на продолжение конфронтации", - отмечается в комментарии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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