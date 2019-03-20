Министр обороны Франции надеется убедить Россию вернуться к ДРСМД

Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв и президент США Р. Рейган подписывают Договор РСМД в Белом доме, 1987 год.

Вашингтон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила в понедельник, что сложившаяся ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является угрозой для европейцев, но в Париже считают, что важно попробовать убедить Россию вернуться к соблюдению договора.

"Я считаю, что мы должны в первую очередь попробовать убедить Россию вернуться к соблюдению этого договора. Я знаю, что это звучит маловероятно, так как уже было сделано несколько попыток. Но я уверена, что нам нужно разработать стратегическое взаимодействие по этому вопросу", - заявила министр на заседании Атлантического совета в Вашингтоне.

"В то же время, если Россия не вернется к соблюдению договора в ближайшие недели, мы можем попасть в ситуацию, когда ДРСМД прекратит существование. И тогда нам необходим равноценный ответ", - сказала Ф.Парли, добавив, что не может сказать, какой равнозначный ответ Франция, США и их союзники могли бы реализовать.

"Это вопрос дальнейших обсуждений стран-союзников по НАТО", - уточнила она.

"Я подчеркиваю, что это должен быть ответ со стороны альянса, потому что мы очень обеспокоены, и мы являемся потенциальной целью (российских вооружений - ИФ)", - заявила министр.