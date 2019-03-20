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20.03.2019
ТАСС

Испытания прототипа корабля Starship компании SpaceX могут начаться на этой неделе

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Макет межпланетного космического корабля "Starship" на стартовой площадке в Техасе вскоре после установки
Макет межпланетного космического корабля "Starship" на стартовой площадке в Техасе вскоре после установки.
Источник изображения: Twitter

На период испытаний будет объявлена "зона безопасности" и созданы контрольно-пропускные пункты на дороге, ведущей к полигону

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX может уже на этой неделе приступить к испытаниям прототипа космического корабля следующего поколения Starship. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Space.com.

По его данным, жители района Бока-Чика неподалеку от города Браунсвилл (штат Техас), где на берегу Мексиканского залива находится испытательный полигон компании, получили уведомления о том, что испытания могут начаться после 18 марта. На этот период будет объявлена "зона безопасности" и созданы контрольно-пропускные пункты на дороге, ведущей к испытательному полигону.

В минувшее воскресенье глава SpaceX Илон Маск в Twitter на вопрос о предстоящих испытаниях выразил надежду на то, что они состоятся. "Много вопросов, связанных с интеграцией ступени ракеты и двигателя, - написал он. - Пройдут первые бросковые испытания, но это лишь начальный этап".

Ранее, по данным Space.com, компания SpaceX подавала в регулирующие органы документы на проведение серии испытаний, в ходе которых высота полета корабля Starship, оснащенного двигателем Raptor, будет постепенно возрастать.

Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, который разрабатывает SpaceX.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Мексика
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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ИТ
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