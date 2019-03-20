Путин пообещал разобраться, почему офицеров ВМФ по-прежнему заставляют сдавать кортики

По мнению президента, человек, отслуживший не менее 20 лет и уходит из Вооруженных сил, имеет право оставить у себя этот знак воинской доблести и чести

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы офицерам Военно-морского флота оставить себе кортики. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"Мы с этим разберемся, - сказал глава государства, реагируя на соответствующую жалобу. - Но формально на сегодняшний день человек, который отслужил не менее 20 календарных лет и уходит из Вооруженных сил, имеет право оставить у себя этот знак воинской доблести и чести".

Один из участников встречи рассказал российскому лидеру, что, несмотря на официальное разрешение, чиновники создали целый ряд препятствий для реализации этого права офицерами. В частности, для этого необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и получить разрешение Росгвардии. Путин согласился, что к кортикам нельзя подходить с такими же требованиями, как, например, к топорам или кухонным ножам.

Кортик ранее был исключен из предметов парадной формы одежды военных моряков РФ. Это обусловило требование сдачи кортика как холодного оружия при увольнении в запас офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ России. В декабре 2015 года Путин на большой пресс-конференции заявил, что ситуацию нужно поменять и вернуть офицерам кортики. Позже был принят закон, разрешающий ветеранам ВМФ России пожизненно носить кортики как часть военной форменной одежды.