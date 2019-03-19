Зенитчики ищут на Балтике "Ключи от неба"

На Балтийском флоте стартовал общефлотский этап конкурса среди расчетов ЗРПК. Боевые стрельбы пройдут на полигоне в Калининградской области. В соревнованиях участвуют расчеты ЗРПК, прибывшие на БФ с Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Конкурс "Ключи от неба" проходит в несколько этапов: состязания водителей, заряжание пусковой установки, отражение удара средств воздушного нападения условного противника с имитированными пусками, совершение маневра дивизионом. Участники конкурса выполнят на штатной технике задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения неприятеля, роль которых "сыграют" самолеты морской авиации БФ. Кроме того, будет оценена специальная, тактическая, техническая, огневая, ракетно-стрелковая, автомобильная и физическая подготовка военнослужащих.

Оценки командам выставляются по балльной системе, рассказал "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Каждый вид соревнований оценивается отдельно. Первое место займет команда, набравшая в сумме наибольшее количество баллов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)