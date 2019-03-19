Войти
19.03.2019
Российская газета

Боевая техника на платформе "Армата" поступит в ЦВО после 2021 года

89
0
0
Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую, отличающуюся от базовой версии, башню и более мощный двигатель.
Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую, отличающуюся от базовой версии, башню и более мощный двигатель.
Источник изображения: Сергей Михеев/РГ

Командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин поделился планами перевооружения ЦВО.

По словам генерала, боевая техника на платформе "Армата" поступит в ЦВО после 2021 года. А вот модернизированный танк Т-90М "Прорыв" начнут поставлять в округ уже в 2019-м. "Мы получаем в этом году несколько единиц танков Т-90М в прославленную 90-ю танковую дивизию", - сказал командующий. Это означает, что дислоцированные в Челябинской и Свердловской областях части скоро пересядут на более современную технику.

Дело в том, что "Прорыв" получил принципиально новую, отличающуюся от серийной башню и более мощный двигатель. К тому же Т-90М оснащен многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.

Экипаж модернизированного танка может обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. На Т-90М установлена 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, что позволило увеличить кучность стрельбы. По сравнению с базовой версией, точность поражения целей выросла на 25-30, а эффективная дальность стрельбы - на 15 процентов.

Для повышения огневой мощи и дальности стрельбы в боекомплект Т-90М включили высокоточные боеприпасы, в том числе новую управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем.

По мнению Александра Потапова, гендиректора "Уралвагонзавода", Т-90 в перспективе может стать роботизированным. Такой вариант танка, заявил Потапов, "напрашивается сам собой", поскольку современные версии этой машины имеют высокий уровень цифровизации.

Командующий ЦВО также сообщил, что авиаполк в Челябинской области усилят второй по счету эскадрильей новых истребителей-бомбардировщиков. "К концу этого года полк будет полностью перевооружен на современные Су-34, численность которых достигает 24 единиц", - рассказал Лапин.

Только за два месяца нынешнего года летчики из авиагарнизонов в Свердловской и Челябинской областях получили семь многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Этот самолет способен поражать объекты противника днем и ночью при любой погоде. Там используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 летает на дальность до 4000 км с максимальной скоростью в 1900 км/ч. Его боевая нагрузка - до 8 тонн.

Технические новинки дополнят новинки тактические. Речь, например, идет о создании при охране объектов комплексной системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Она в том числе необходима для уничтожения крылатых ракет и беспилотников. 


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А46
Армата
Су-34
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
05.09.2018
"Арматам" дали ход
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
15.10.2014
"Армата"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 00:12
  • 12
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 19.03 00:03
  • 6
Рогозин сообщил о новом имени для корабля "Федерация", но не стал озвучивать его
  • 18.03 23:32
  • 2
В России на основе Т-90МС разработают танк-робот
  • 18.03 22:40
  • 17
Конец света по цене беспилотника
  • 18.03 22:35
  • 1
Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету
  • 18.03 22:12
  • 11
ГТД в 1500 л.с. и 30-мм пушка сделали бы "Армату" еще более смертоносной
  • 18.03 21:36
  • 29
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 18.03 20:59
  • 2
В российской армии вновь появятся политработники
  • 18.03 20:44
  • 21
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 18.03 20:37
  • 1804
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:36
  • 22
Не прощай их, Юра
  • 18.03 18:48
  • 23
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 18.03 18:22
  • 3
Что в рюкзаке испанского бойца?
  • 18.03 17:28
  • 9
Военные учебные центры создадут в 93 вузах России
  • 18.03 16:08
  • 5
Даманский: полвека спустя