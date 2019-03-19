Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую, отличающуюся от базовой версии, башню и более мощный двигатель.

Командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин поделился планами перевооружения ЦВО.

По словам генерала, боевая техника на платформе "Армата" поступит в ЦВО после 2021 года. А вот модернизированный танк Т-90М "Прорыв" начнут поставлять в округ уже в 2019-м. "Мы получаем в этом году несколько единиц танков Т-90М в прославленную 90-ю танковую дивизию", - сказал командующий. Это означает, что дислоцированные в Челябинской и Свердловской областях части скоро пересядут на более современную технику.

Дело в том, что "Прорыв" получил принципиально новую, отличающуюся от серийной башню и более мощный двигатель. К тому же Т-90М оснащен многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.

Экипаж модернизированного танка может обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. На Т-90М установлена 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, что позволило увеличить кучность стрельбы. По сравнению с базовой версией, точность поражения целей выросла на 25-30, а эффективная дальность стрельбы - на 15 процентов.

Для повышения огневой мощи и дальности стрельбы в боекомплект Т-90М включили высокоточные боеприпасы, в том числе новую управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем.

По мнению Александра Потапова, гендиректора "Уралвагонзавода", Т-90 в перспективе может стать роботизированным. Такой вариант танка, заявил Потапов, "напрашивается сам собой", поскольку современные версии этой машины имеют высокий уровень цифровизации.

Командующий ЦВО также сообщил, что авиаполк в Челябинской области усилят второй по счету эскадрильей новых истребителей-бомбардировщиков. "К концу этого года полк будет полностью перевооружен на современные Су-34, численность которых достигает 24 единиц", - рассказал Лапин.

Только за два месяца нынешнего года летчики из авиагарнизонов в Свердловской и Челябинской областях получили семь многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Этот самолет способен поражать объекты противника днем и ночью при любой погоде. Там используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 летает на дальность до 4000 км с максимальной скоростью в 1900 км/ч. Его боевая нагрузка - до 8 тонн.

Технические новинки дополнят новинки тактические. Речь, например, идет о создании при охране объектов комплексной системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Она в том числе необходима для уничтожения крылатых ракет и беспилотников.

Юрий Гаврилов