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19.03.2019
Российская газета

Военные РФ и Беларуси проведут учения

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Военнослужащие на полигоне "Поливна"
Военнослужащие во время первого этапа совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии на полигоне "Поливна" в Ульяновской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Военные России и Беларуси, входящие в Региональную группировку войск Союзного государства, проводят штабную тренировку. Она является одним из этапов подготовки к совместному оперативному учению двух дружественных армий "Щит Союза-2019".

Маневры запланированы на сентябрь. Чтобы там все шло как по нотам, генералы из Москвы и Минска решили заранее потренировать штабных офицеров в управлении войсками.

Решение о создании Региональной группировки войск было принято в 1999 году. Ее полный состав и численность не разглашаются. Однако известно, что Россию там представляют части и соединения 20-й общевойсковой армии, расположенные в Курской, Белгородской, Смоленской и Брянской областях. Штаб армии находится в Воронеже. Кроме того, в Региональную группировку включены воинские формирования усиления, прежде всего десант.

В уставных документах сказано, что эта группировка предназначена для отражения возможной агрессии в отношении России и Беларуси и включает в себя органы управления и войска (силы) вооруженных сил двух стран, а также другие воинские формирования сторон, спланированные к применению по единому замыслу и плану.


Юрий Гаврилов

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Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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