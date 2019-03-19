Путин потребовал своевременно обеспечивать военных жильем, не допуская отставаний

Президент также пообещал отдельно изучить, как эти вопросы решаются на полуострове, в том числе как работает военная ипотека

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать отставания в обеспечении военнослужащих жильем. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"По постоянному жилью [для военнослужащих] в целом - хотя, наверное, не на 100% еще - мы практически завершили работу. Но что значит завершили? Долги раздали, - подчеркнул глава государства. - А теперь она должна быть поставлена на плановую основу, мы ни в коем случае не должны допускать отставания, как это было в предыдущие десятилетия".

Говоря об обеспечении жильем военнослужащих Крыма и Севастополя, Путин заверил, что обязательно изучит отдельно, как эти вопросы решаются на полуострове, в том числе как работает военная ипотека. Он напомнил, что уже реализуется программа обеспечения военнослужащих служебным жильем, она будет распространяться и на Крым.

Жилье для бывших военных

Путин пообещал найти деньги для решения проблемы обеспечения жильем бывших военных в Севастополе. Как заявил президент, необходимые 400 млн рублей для этого будут направлены в регион.

"Мы изыщем эти деньги, мы решим эту проблему", - сказал глава государства, отвечая на жалобу одного из участников встречи - военнослужащего в отставке. Путин добавил, что также власти будут изучать вопрос решения аналогичной проблемы для Республики Крым.

По словам собеседника российского лидера, во исполнение указа президента в течение последнего года власти Севастополя выдают жителям города, которые служили в СССР, а позже - в украинской армии, откуда и были уволены в запас, жилищные сертификаты. Он отметил, что в эти сертификаты заложены цена на жилье, которая примерно на 30 тыс. рублей за квадратный метр ниже реальной. Участник встречи уточнил, что разницу получателям сертификатов - а среди них есть инвалиды, пенсионеры и вдовы - предлагают оплатить из своих средств или за счет кредита. Всего же эта проблема касается примерно 600 человек, для ее решения регион нуждается дополнительно в 400 млн рублей.