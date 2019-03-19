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19.03.2019
ТАСС

Путин потребовал своевременно обеспечивать военных жильем, не допуская отставаний

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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого. 22 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого. 22 декабря 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Президент также пообещал отдельно изучить, как эти вопросы решаются на полуострове, в том числе как работает военная ипотека

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать отставания в обеспечении военнослужащих жильем. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"По постоянному жилью [для военнослужащих] в целом - хотя, наверное, не на 100% еще - мы практически завершили работу. Но что значит завершили? Долги раздали, - подчеркнул глава государства. - А теперь она должна быть поставлена на плановую основу, мы ни в коем случае не должны допускать отставания, как это было в предыдущие десятилетия".

Говоря об обеспечении жильем военнослужащих Крыма и Севастополя, Путин заверил, что обязательно изучит отдельно, как эти вопросы решаются на полуострове, в том числе как работает военная ипотека. Он напомнил, что уже реализуется программа обеспечения военнослужащих служебным жильем, она будет распространяться и на Крым.

Жилье для бывших военных

Путин пообещал найти деньги для решения проблемы обеспечения жильем бывших военных в Севастополе. Как заявил президент, необходимые 400 млн рублей для этого будут направлены в регион.

"Мы изыщем эти деньги, мы решим эту проблему", - сказал глава государства, отвечая на жалобу одного из участников встречи - военнослужащего в отставке. Путин добавил, что также власти будут изучать вопрос решения аналогичной проблемы для Республики Крым.

По словам собеседника российского лидера, во исполнение указа президента в течение последнего года власти Севастополя выдают жителям города, которые служили в СССР, а позже - в украинской армии, откуда и были уволены в запас, жилищные сертификаты. Он отметил, что в эти сертификаты заложены цена на жилье, которая примерно на 30 тыс. рублей за квадратный метр ниже реальной. Участник встречи уточнил, что разницу получателям сертификатов - а среди них есть инвалиды, пенсионеры и вдовы - предлагают оплатить из своих средств или за счет кредита. Всего же эта проблема касается примерно 600 человек, для ее решения регион нуждается дополнительно в 400 млн рублей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Кредитование
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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