В Совфеде рассказали, зачем модернизируют Ту-22М3

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Развернутые в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3 будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы", заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учётом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров", - заявил сенатор журналистам, говоря о размещённых на авиабазе в Гвардейском в Крыму Ту-22М3.

Помимо, бомбардировщиков, авиапарк здесь представлен истребителями МИГ-29 и Су-27, добавил он.