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19.03.2019
РИА Новости

В Совфеде рассказали, зачем модернизируют Ту-22М3

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Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Развернутые в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3 будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы", заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учётом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров", - заявил сенатор журналистам, говоря о размещённых на авиабазе в Гвардейском в Крыму Ту-22М3.

Помимо, бомбардировщиков, авиапарк здесь представлен истребителями МИГ-29 и Су-27, добавил он.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
Су-27
Ту-22М
Персоны
Бондарев Виктор
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