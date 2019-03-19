Разработчик рассказал о советском проекте большой ядерной торпеды

Первую советскую атомную подводную лодку К-3 должны были оснастить одной торпедой диаметром 1,5 метра с термоядерной боевой частью. Об этом со ссылкой на главного конструктора атомных подлодок первого и второго поколений Радия Шмакова сообщает "Звезда".

По замыслу конструкторов, "мегаторпеда" предназначалась для поражения береговой инфраструктуры - морских баз, портов. Однако позже ее признали неэффективной.

Изначально лодку начинали проектировать именно с большой торпедой. Однако на одном из совещаний противник ее применения главком ВМФ Николай Кузнецов настоял, чтобы подводную лодку оснастили несколькими торпедами.

- Особенность боевого применения "мегаторпеды" подразумевала небольшое расстояние до цели, с которого может быть произведен пуск. Нужно было подойти к береговой черте противника. При этом, там сильно развиты средства противолодочной обороны, и вероятность уничтожения подлодки была велика. Поэтому было принято решение отказа от мегаторпеды, - прокомментировал решение генеральный директор конструкторского бюро "Малахит" Владимир Дорофеев.

Напомним, что в настоящий момент в России проводятся испытания беспилотного подводного комплекса "Посейдон". Его тактико-технические характеристики засекречены, однако известно, что он может нести ядерную боевую часть.

Яна Шамаева