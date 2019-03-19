Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках

Стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность за фейковые новости и неуважение к обществу и власти. Этот закон ещё до подписания главой государства успел вызвать неоднозначную реакцию в обществе. Многие задались вопросом о том, что именно считать фейковыми новостями, и кто те эксперты, которые будут идентифицировать такой контент.

Источник изображения: сайт Кремля

При этом в опубликованном на портале правовой информации документе содержится определённого рода конкретизация того закона, который касается "неуважения".

В законе предполагается, что решение по удалению информации (или дезинформации) будет осуществляться на уровне главы Генпрокуратуры или его заместителей. Закон предполагает, что прокуроры такого уровня смогут обращаться в орган, контролирующий деятельность в СМИ и Интернете, на предмет возможности удаления опубликованных заметок или блокирования ресурса в случае отказа удалить противозаконный контент.

Далее уже контролирующий орган должен будет направить запрос провайдеру хостинга (если речь идёт о публикации в Интернете) и ожидать от провайдера уведомления владельца портала о необходимости удалении запрещённых законов материалов.

Если удаления конкретного материала не состоится, то будут предприниматься меры по блокированию как страницы с размещённым материалом, так и всего ресурса.

Под действие закона, официальное название которого "О внесении изменений в ФЗ "Об информации, информационных технологий и о защите информации", подпадают материалы с высказанным неуважением не только к обществу и власти, но и к государственным символам.

За распространение фейковых новостей вводятся штрафы в размере до 1,5 млн рублей.