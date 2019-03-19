Решение по Крыму было принято в общенациональных интересах - Путин

Россия показала всему миру, что умеет защищать свои интересы

Симферополь. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по Крыму было принято, исходя из общенациональных интересов, а не "для себя и ближайшего окружения".

"Я вам хочу тайну открыть: за годы работы мне неоднократно приходилось думать над тем, какое решение принять в той или другой сфере. И когда выбор делаешь в пользу общенациональных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий, не лично для себя или для каких-то людей, которые рядом стоят, а именно в пользу общенациональных долгосрочных перспектив, как правило, такая точка зрения побеждает. И здесь, я думаю, произошло то же самое", - сказал В.Путин на встрече с общественностью Крыма в понедельник, отвечая на вопрос, что для него значит "крымская весна".