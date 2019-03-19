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19.03.2019
Интерфакс-АВН

Путин распорядится решить проблему обеспечения жильем в Севастополе военнослужащих запаса

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Симферополь. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин пообещал изыскать в федеральном бюджете 400 млн рублей для решения проблемы обеспечения жильем военнослужащих запаса в Севастополе.

"Мы изыщем эти деньги. Источники определим. Это где-то 400 млн рублей", - сказал В.Путин в понедельник на встрече с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.

Эту проблему поднял один из участников встречи с главой государства Вадим Гуцан, представляющий региональную общественную организацию Объединения военнослужащих запаса Севастополя.

В.Гуцан сообщил, что в марте 2018 года президентом РФ был подписан указ об обеспечении жильем военнослужащих запаса. Но, отметил он, правительство Севастополя вместо обеспечения жильем военнослужащих запаса предлагает им меры социальной поддержки в виде сертификата.

При этом, пояснил он, стоимость сертификата рассчитывается исходя из стоимости 46 тыс. рублей за кв.м, а фактически в Севастополе цена за кв.м жилья составляет 62 тыс. рублей.

Эту разницу в цене военнослужащим запаса предлагается доплатить самостоятельно за счет ипотеки или кредита, что не под силу в основном пожилым людям.

В.Путин попросил у присутствующего на встрече губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова уточнить, сколько военнослужащих запаса нуждаются в жилье. Он ответил, что фактически по Севастополю таких около 400 человек, и для покрытия разницы в стоимости жилья дополнительно потребуется около 400 миллионов рублей.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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