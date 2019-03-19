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19.03.2019
ИноСМИ

La Jornada (Мексика): спустя пять лет

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Молодые люди на набережной в Севастополе
Молодые люди на набережной в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Хуан Пабло Дуч комментирует в «Хорнада» события пятилетней давности, связанные с присоединением Крыма к России. Автор статьи отмечает, что многие спрашивают о целесообразности той политической цены, которая была заплачена за "аннексию", несмотря на то, что в результате этого удалось избежать расправы над русскоязычным населением и не допустить размещения на полуострове военной базы НАТО.


Пять лет тому назад, после того, что одни называют включением Крыма в состав Российской Федерации, а другие - российской аннексией стратегически важного украинского полуострова, начался разлад брака по расчету между Россией и США, заключенному под знаком борьбы с международным терроризмом. Сегодня, когда бракоразводный процесс завершен, мир как никогда близок к ядерной катастрофе, которая находится в своей начальной фазе - неизбежной гонке вооружений.

После того, как эффект от действий, приведших к росту популярности Кремля, стал сходить на нет, остается больше вопросов, чем ответов, а выгодополучатели остаются все теми же: представители деловых кругов, входящие в ближайшее окружение президента. Именно они делят между собой национальные проекты (строительство мостов, дорог, гостиниц и т.д.), в то время как все граждане страны, включая людей пожилого возраста и несовершеннолетних, вынуждены недополучать по 10 тысяч рублей на человека. Именно столько российское правительство направляло на поддержку Крыма в течение этих пяти лет.

При Советской власти пропагандистская машина изобрела пятилетки, чтобы подчеркивать достижения в экономике. Сейчас ни один политолог ничего не говорит об успехах в первые пять лет после присоединения Крыма. Если просуммировать дотации полуострову и потери в результате введенных санкций, то Россия (годовой рост ВВП составляет чуть менее 2%) опускается со 176 места на 193 в рейтинге экономического роста ООН, в то время как реальные доходы населения сократились приблизительно на 11%.

Многие спрашивают о целесообразности той политической цены, которая была заплачена за аннексию/воссоединение, особенно когда в качестве обоснования приводится референдум, в проведении которого отказывают гражданам любого другого субъекта РФ.

Одни полагают, что благодаря воссоединению Крыма удалось избежать расправы над русскоязычным населением, не допустить размещения на полуострове военно-морской базы НАТО, не говоря уже о том, что территория РФ увеличилась на 0,15% (27 000 км2), а сокращающееся население увеличилось на 2,5 миллиона человек.

Другие считают, что Россия тем самым сама поставила себя на край лобового столкновения с другими ядерными державами.


Хуан Пабло Дуч (Juan Pablo Duch)

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Оригинал публикации
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Страны
Мексика
Россия
США
Украина
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