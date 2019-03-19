Scotsman (Великобритания): почему путинская Россия пристально следит за Шотландией

Авторы, прибегая к традиционной антироссийской риторике, пытаются убедить читателей, что Москва якобы пытается расколоть НАТО и для этого вмешивается во внутренние дела небольших европейских стран. Видимо, в качестве примера приводятся намерения правящей в Шотландии партии отказаться от размещения британских АПЛ в шотландских территориальных водах. Только причем здесь Кремль, авторы не поясняют.

Пока Владимир Путин наблюдает за Шотландией, представители Шотландской национальной партии ездят по Прибалтике и другим европейским странам, чтобы выяснить, как те реагируют на вмешательства Кремля.

Кремль наблюдает за Шотландией. После того как в 2012 году Владимир Путин вернулся в Кремль в качестве президента, он поставил Россию на такой курс, который привел ее к столкновению с Западом. Он стремится ослабить атлантический альянс, расколоть НАТО и дискредитировать Евросоюз. В первую очередь его интересуют маленькие европейские страны - будь то государства, которые уже вступили в НАТО и Евросоюз, или те, кто пока только стремится в них вступить, - поскольку он считает их слабыми звеньями в евроатлантическом сообществе, уязвимыми перед пагубным влиянием России.

Путин убежден, что сложившийся после окончания холодной войны миропорядок несправедлив. В этой точке зрения нет ничего нового, и многие разделяют ее, однако она приобретала все больше значения по мере того, как на смену быстрым темпам экономического развития России начала 2000-х годов стали приходить рецессия и стагнация. Лишившись возможности обеспечивать легитимность своего режима посредством внутренней политики, Путин решил обеспечивать ее посредством того, что он делает на международной арене. Именно поэтому Шотландия важна для России.

Интерес России к Шотландии отчасти обусловлен ее геостратегическим местоположением. Поскольку в Фаслейне базируются британские силы ядерного сдерживания, у берегов Шотландии размещены субмарины, которые до сих пор являются значимым элементом "ядерного зонтика" НАТО в Европе. Кроме того, воды у северо-западного побережья Шотландии являются частью Фареро-Исландского рубежа (линия противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией) - критического участка между Северным флотом России в Арктике и ее стратегическими интересами на севере Атлантики.

В период холодной войны Фареро-Исландский рубеж, вероятно, был одним из тех участков океана на планете, за которыми следили пристальнее всего. Но после распада Советского Союза его значение на международной арене резко уменьшилось. Теперь, когда Россия стала вести себя более агрессивно, значение этого рубежа вновь выросло, и Соединенное Королевство работает над тем, чтобы восстановить свой военный потенциал на этом участке. Между тем интерес Кремля к "трезубцу" никогда не угасал.

В марте российский военный корабль вошел в залив Мори-Ферт, заставив ВМС Великобритании развернуть свой военный корабль, чтобы следить за его перемещениями. Российские военные самолеты регулярно приближаются к воздушному пространству Шотландии, заставляя самолеты Великобритании подниматься в небо с авиабазы Лоссимут, чтобы обозначить свое присутствие. Однако интерес Кремля к Шотландии носит не только военный характер. Кремль действует намного коварнее. В шотландском националистическом движении Россия видит инструмент для ослабления и разобщения Соединенного Королевства, которое долгое время было для Кремля серьезной помехой. Великобритания была одной из тех западных стран, которые активно выступали за то, чтобы решительно сопротивляться агрессии России в разных регионах, от Сирии до Украины. Если спровоцировать напряженность внутри Соединенного Королевства, это ослабит страну в политическом, стратегическом и военном смыслах, что в свою очередь уменьшит способность Лондона мешать реализации международных устремлений Москвы.

Кремль уже разработал довольно сложный арсенал методов и инструментов, позволяющих ему разделять и властвовать над небольшими европейскими государствами: целевое использование коррупции, вмешательства в выборы, использование соцсетей для оказания воздействия на общественное мнение, кибератаки, а также операции по распространению дезинформации. Существуют признаки того, что некоторые из этих методов применялись и в отношении Шотландии.

В 2010 году в Эдинбургском университете был создан центр по изучению России, который финансировался фондом "Русский мир". Этот фонд, который был учрежден Путиным в 2007 году, получает финансирование из федерального бюджета, а его деятельность направлена на то, чтобы ставить под сомнение западные принципы и точку зрения и продвигать позиции России в международных вопросах. Четыре года спустя Россия отправила делегацию прокремлевских наблюдателей на референдум по вопросу о независимости Шотландии. Глава делегации Игорь Борисов пришел к выводу, что голосование "не соответствовало общепринятым международным принципам проведения референдумов". Это заявление сразу же было опубликовано в "Фейсбуке" на странице группы под названием "Rally for a Revote", где также была размещена ссылка на петицию, которая собрала более 100 тысяч подписей и которую активно продвигали пророссийские аккаунты в "Твиттере".

В 2018 году шотландские ограниченные партнерства (Scottish Limited Partnerships) оказались замешанными в скандале с так называемым "российским ландроматом" - масштабной схеме по отмыванию денег, в рамках которой в начале 2010-х годов из России было выведено около 56 миллиардов фунтов стерлингов, полученных незаконным путем.

Неудивительно, что Лондон стал серьезнее относиться к интересам России в Шотландии. Сейчас Соединенное Королевство рассматривает Россию как угрозу национальной безопасности "первого порядка" - точно так же оно относилось к Советскому Союзу в период холодной войны. Соединенное Королевство приняло так называемую "доктрину слияния", которая поможет дать отпор гибридной войне России, и вкладывает средства в девять самолетов Р-8 "Посейдон", которые будут базироваться в Лоссимуте, чтобы иметь возможность отслеживать действия российских военных на севере Атлантики.

Эдинбург тоже включился в работу. Члены Шотландской национальной партии взаимодействуют со своими коллегами в других союзных странах в Европе, в том числе в Прибалтике, чтобы выяснить, как маленькие государства могут отвечать на вмешательства России.

Однако в этой ситуации заключена странная ирония. Шотландская национальная партия стремится к тому, чтобы независимая Шотландия вступила в НАТО, одновременно выступая против того, чтобы британские атомные подводные лодки базировались в шотландских территориальных водах. Но именно эти подводные лодки являются элементами системы ядерного сдерживания НАТО в Европе. Это довольно любопытное противоречие: господствующая партия в независимой Шотландии готова поставить под угрозу сдерживающий потенциал НАТО, одновременно претендуя на защиту со стороны этого альянса.

Что еще хуже, такие действия поставят под угрозу безопасность других небольших государств - от Эстонии до Исландии - которые тоже зависят от крепости альянса НАТО.

Эндрю Фоксолл (Andrew Foxall), Джеймс Роджерс (James Rodgers)

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