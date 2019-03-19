Войти
19.03.2019
Военно-промышленный курьер

Минометы ВСУ продолжают "молотить" своих

81
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе обстрела территории ДНР взорвался 120-мм миномёт "Молот", заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Представитель Народной милиции отметил, что несмотря на прямой запрет на использование миномётов "Молот", поставки опасного оружия в ВСУ продолжаются, равно как и его применение.

"Вчера в районе Водяного в ходе обстрела населённых пунктов Республики у минометного расчета 3-й батальонно-тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады произошел разрыв миномета "Молот", в результате чего трое военнослужащих погибли и один получил тяжелые ранения", - сообщил Безсоновю

Он также отметил, что командование всячески пытается скрыть факт ЧП, на месте происшествия работают сотрудники СБУ.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Похожие новости
20.06.2016
Принц Датский принял поставку «Сихоков»
30.05.2016
F-35. Сколько летных часов выдержит фюзеляж?
05.05.2016
РПКБ: «Мы с поставщиками в едином строю»
14.03.2016
Вид с нижних палуб: 33-й судоремонтный завод
24.12.2015
Германия вывела из Турции зенитные комплексы Patriot
02.12.2015
Рост цен внутри производственной кооперации ОПК будет остановлен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 00:12
  • 12
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 19.03 00:03
  • 6
Рогозин сообщил о новом имени для корабля "Федерация", но не стал озвучивать его
  • 18.03 23:32
  • 2
В России на основе Т-90МС разработают танк-робот
  • 18.03 22:40
  • 17
Конец света по цене беспилотника
  • 18.03 22:35
  • 1
Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету
  • 18.03 22:12
  • 11
ГТД в 1500 л.с. и 30-мм пушка сделали бы "Армату" еще более смертоносной
  • 18.03 21:36
  • 29
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 18.03 20:59
  • 2
В российской армии вновь появятся политработники
  • 18.03 20:44
  • 21
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 18.03 20:37
  • 1804
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:36
  • 22
Не прощай их, Юра
  • 18.03 18:48
  • 23
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 18.03 18:22
  • 3
Что в рюкзаке испанского бойца?
  • 18.03 17:28
  • 9
Военные учебные центры создадут в 93 вузах России
  • 18.03 16:08
  • 5
Даманский: полвека спустя