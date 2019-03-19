Минометы ВСУ продолжают "молотить" своих

В ходе обстрела территории ДНР взорвался 120-мм миномёт "Молот", заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Представитель Народной милиции отметил, что несмотря на прямой запрет на использование миномётов "Молот", поставки опасного оружия в ВСУ продолжаются, равно как и его применение.

"Вчера в районе Водяного в ходе обстрела населённых пунктов Республики у минометного расчета 3-й батальонно-тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады произошел разрыв миномета "Молот", в результате чего трое военнослужащих погибли и один получил тяжелые ранения", - сообщил Безсоновю

Он также отметил, что командование всячески пытается скрыть факт ЧП, на месте происшествия работают сотрудники СБУ.