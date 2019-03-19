Румынские ВВС закупят F-16

Военно-воздушные силы Румынии заменят морально устаревшие МиГ-21 на F-16. Вчера, 17 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что румынский министр обороны Габриэль Леш объявил о намерении полностью заменить имеющиеся на вооружении советские истребители американскими.

По словам министра обороны, потребность ВВС Румынии составляет 36 истребителей F-16. При этом контракт на 12 самолётов уже заключен: Румыния уже получила 6 подержанных истребителей из Португалии, а поставка ещё 6 ожидается в ближайшее время.

Истребитель F-16. Источник изображения: defenseworld.net

ВВС Румынии получают F-16 модификации Block 15 Mid-Life Upgrade (MLU). При этом девять из них будет в одноместной модификации (F-16AM), а три — в двухместной (F-16BM). Эти самолёты уже приступили к воздушному патрулированию в рамках обязательств Румынии перед НАТО.

Истребитель F-16 был разработан в 70-е годы. За всё время производства выпущено более 4500 единиц этого самолёта, которые состоят на вооружении в 25 странах. Впервые модификация F-16V была показана в 2012 году на авиасалоне в Сингапуре. В корпорации Lockheed Martin утверждают, что на сегодняшний день F-16V (Viper) является самым высокотехнологичным истребителем четвёртого поколения.