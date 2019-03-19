В Крыму на полную мощность заработали две ТЭС - президент дал старт

В день пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией визит на полуостров совершает президент Владимир Путин. Один из пунктов поездки – запуск двух крымских электростанций на полную мощность. Речь идёт о Балаклавской и Таврической ТЭС.

Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба Кремля приводит заявление главы государства:

Здесь, в Севастополе, на полную мощность выходит Балаклавская ТЭС и симферопольская - Таврическая ТЭС. Эти станции с октября прошлого года уже работают (…) сегодня вводится еще два новых блока. Их общая мощность удвоится, будет увеличена до 940 МВт. Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны. Это 90% текущего энергопотребления всего Крыма.

Таким образом, Крымский полуостров фактически ушёл от зависимости при получении электроэнергии от Украины. При учёте того, что радикалы на Украине неоднократно пытались нарушить передачу электроэнергии в Крым, в том числе и прибегая к терактам, ввод в эксплуатацию двух ТЭС в Крыму – по-настоящему значимое событие.

Путин:

Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании этих важнейших энергетических объектов. Напомню, в 2014 году собственная генерация на Крымском полуострове составляла всего 160 мегаватт.

Владимир Путин отметил, что в Крым будут вкладываться новые инвестиции – для развития полуострова.

Для обслуживания Крымского моста и порта "Тамань" в Краснодарском крае создаётся современная подстанция "Порт". Об этом инфраструктурном объекте президент России также сообщил на встрече с крымскими энергетиками.

Напомним, что в декабре текущего года откроется железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив. Новая подстанция "Порт" будет обслуживать и это направление эксплуатации Крымского моста (электрофицированную ветку, соединяющую Крым с Кубанью).