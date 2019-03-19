"Серьезная штуковина": NI оценило пулемет Калашникова

Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017.

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Американское издание National Interest опубликовало обзор российского пулемета Калашникова.

"Хотя АК считается наиболее известным творением Калашникова, ПКМ — лучшее, что было им создано", — отмечает издание.

Пулемет Калашникова приняли на вооружение в 1961 году и спустя восемь лет модернизировали. Как и автомат Калашникова, он до сих пор остается на вооружении многих стран, пишет издание.

Отмечается, что ПКМ — один из самых легких полнокалиберных пулеметов в мире. Его вес составляет всего 7,5 килограмм и это дает ему существенное преимущество на фоне бельгийского FN MAG, весящего 11 килограмм и даже более современных моделей FN Minimi, который почти на полтора килограмма тяжелее российского пулемета.

Также указывается, что ПКМ пользуется популярностью и среди союзников США. В Финляндии этот пулемет считается основным для подразделений пехоты, а Польша выпустила свою модификацию ПКМ, адаптированную под патроны НАТО.