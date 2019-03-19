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19.03.2019
ЦАМТО

Мотострелки в Поволжье получили более 1,7 тыс. комплектов экипировки "Ратник"

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Военнослужащий демонстрируют боевую экипировку "Ратник"
Военнослужащий демонстрируют боевую экипировку "Ратник".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 18 марта. Мотострелковые соединения 2-й общевойсковой армии, дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях, получили по гособоронзаказу более 1,7 тыс. комплектов экипировки "Ратник".

Боевая экипировка приспособлена для действий в самых разных условиях и защищает до 90% тела военнослужащего. В его состав входит композитный бронежилет, многослойный шлем, средства связи, целеуказания и навигационная аппаратура на основе ГЛОНАСС, а также наколенники, налокотники, защитные очки, многофункциональные ножи и другие средства. Вес комплекта составляет 20 кг, что в среднем на 30% легче зарубежных аналогов.

Экипировка "Ратник" повысит боевые возможности подразделений при выполнении задач по предназначению, сообщает пресс-служба ЦВО.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Проекты
ГЛОНАСС
Гособоронзаказ
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