Мотострелки в Поволжье получили более 1,7 тыс. комплектов экипировки "Ратник"

ЦАМТО, 18 марта. Мотострелковые соединения 2-й общевойсковой армии, дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях, получили по гособоронзаказу более 1,7 тыс. комплектов экипировки "Ратник".

Боевая экипировка приспособлена для действий в самых разных условиях и защищает до 90% тела военнослужащего. В его состав входит композитный бронежилет, многослойный шлем, средства связи, целеуказания и навигационная аппаратура на основе ГЛОНАСС, а также наколенники, налокотники, защитные очки, многофункциональные ножи и другие средства. Вес комплекта составляет 20 кг, что в среднем на 30% легче зарубежных аналогов.

Экипировка "Ратник" повысит боевые возможности подразделений при выполнении задач по предназначению, сообщает пресс-служба ЦВО.