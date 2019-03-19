Мотострелки в Поволжье получили более 1,7 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
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Военнослужащий демонстрируют боевую экипировку "Ратник".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов
ЦАМТО, 18 марта. Мотострелковые соединения 2-й общевойсковой армии, дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях, получили по гособоронзаказу более 1,7 тыс. комплектов экипировки "Ратник".
Боевая экипировка приспособлена для действий в самых разных условиях и защищает до 90% тела военнослужащего. В его состав входит композитный бронежилет, многослойный шлем, средства связи, целеуказания и навигационная аппаратура на основе ГЛОНАСС, а также наколенники, налокотники, защитные очки, многофункциональные ножи и другие средства. Вес комплекта составляет 20 кг, что в среднем на 30% легче зарубежных аналогов.
Экипировка "Ратник" повысит боевые возможности подразделений при выполнении задач по предназначению, сообщает пресс-служба ЦВО.
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