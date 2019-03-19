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19.03.2019
ЦАМТО

Иран примет международный конкурс по водолазному многоборью "Глубина-2019"

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Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс
Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс по водолазной, спасательной, штурмовой и горной подготовке.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 18 марта. В августе на территории Исламской Республики Иран будет проведен Международный конкурс по водолазному многоборью "Глубина-2019".

Военно-морской флот России на международном этапе будет представлен сборной командой лучших водолазных специалистов Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов.

Участникам международного конкурса предстоит состязаться в ориентировании под водой с применением компаса, оказании помощи запутавшемуся водолазу и оказании первой медицинской помощи, поиске и подъеме затонувшего изделия, поддержании жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводной сварке, резке и многих других аспектах проведения подводно-технических и спасательных работ.

Водолазы всех стран-участниц будут выполнять задачи в условиях замкнутого пространства, плавать с аквалангом на скорость, а также примут участие в эстафете.

Новым элементом в программе международного этапа конкурса станет подводная борьба в ластах "Акватлон".

В Севастополе 13 марта завершился всеармейский этап конкурса профессионального мастерства среди водолазных специалистов "Глубина-2019". Награждение победителей состоялось в Учебном центре (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) Военно-морского флота. Первое место по результатам всеармейских соревнований присуждено команде водолазных специалистов Тихоокеанского флота, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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