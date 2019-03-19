Япония создаст ракету с дальностью действия 400 км

Минобороны Японии планирует разработать крылатую ракету с дальностью действия 400 км, чтобы истребители ВВС страны получили возможность атаковать противника вне пределов досягаемости его ПВО.

Как сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве, основой для нового вооружения станет сверхзвуковая ракета ASM3 класса "воздух–земля", которая была разработана в 2017 году. Ракета развивает скорость 3 маха при радиусе действия от 100 км.

В конце января стало известно о планах США разместить в Японии новый мощный радар ПРО в рамках укрепления системы обороны своей территории от удара межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, к 2023 году японская сторона намерена развернуть в префектурах Ямагути и Акита два американских наземных комплекса ПРО Aegis Ashore. Эти планы также уже вызвали негативную реакцию в префектуральных администрациях.