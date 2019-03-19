ВВС Южной Кореи случайно запустили противовоздушную ракету средней дальности класса Cheongung, которая взорвалась в воздухе. Об этом агентству Yonhap сообщил представитель военных.

Инцидент произошел на военной базе в 85 км от Сеула.

Ракета рассчитана на поражение вражеской авиации на высоте до 40 км. Если система наведения боеприпаса не функционирует должным образом после взлета, то он запрограммирован на самоуничтожение.

Военные заверили, что пострадавших, как и материального ущерба, нет. К настоящему времени сформирована рабочая группа, которая должна определить причину взрыва.