Войти
19.03.2019
Известия.ru

ВВС Южной Кореи случайно запустили противовоздушную ракету

87
0
0
Источник изображения: Фото: youtube.com/South Korean Military Channel

ВВС Южной Кореи случайно запустили противовоздушную ракету средней дальности класса Cheongung, которая взорвалась в воздухе. Об этом агентству Yonhap сообщил представитель военных.

Инцидент произошел на военной базе в 85 км от Сеула.

Ракета рассчитана на поражение вражеской авиации на высоте до 40 км. Если система наведения боеприпаса не функционирует должным образом после взлета, то он запрограммирован на самоуничтожение.

Военные заверили, что пострадавших, как и материального ущерба, нет. К настоящему времени сформирована рабочая группа, которая должна определить причину взрыва.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Похожие новости
10.02.2016
«Оплот». Терпение Бангкока на пределе
05.02.2016
Спутник войны
26.01.2016
Место в историях
12.01.2016
Минобороны Южной Кореи закупит у Korean Air беспилотников на $334 млн
28.12.2015
Дырка на дырке
14.12.2015
Минобороны Японии озабочено новостью о водородной бомбе в КНДР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 00:12
  • 12
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 19.03 00:03
  • 6
Рогозин сообщил о новом имени для корабля "Федерация", но не стал озвучивать его
  • 18.03 23:32
  • 2
В России на основе Т-90МС разработают танк-робот
  • 18.03 22:40
  • 17
Конец света по цене беспилотника
  • 18.03 22:35
  • 1
Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету
  • 18.03 22:12
  • 11
ГТД в 1500 л.с. и 30-мм пушка сделали бы "Армату" еще более смертоносной
  • 18.03 21:36
  • 29
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 18.03 20:59
  • 2
В российской армии вновь появятся политработники
  • 18.03 20:44
  • 21
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 18.03 20:37
  • 1804
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:36
  • 22
Не прощай их, Юра
  • 18.03 18:48
  • 23
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 18.03 18:22
  • 3
Что в рюкзаке испанского бойца?
  • 18.03 17:28
  • 9
Военные учебные центры создадут в 93 вузах России
  • 18.03 16:08
  • 5
Даманский: полвека спустя